El CPA Gondomar roza el podio europeo con su show junior «EVA: Réquiem Eterno»

El Club de Patinaxe Artística Gondomar volvió a situar el nombre de Galicia entre la élite del patinaje artístico europeo. Su Grupo Show Junior firmó una destacada actuación con la coreografía «EVA: Réquiem Eterno», con la que consiguió la cuarta posición en el Campeonato de Europa de Show y Precisión, disputado en el Prealpi SanBiagio Arena de Conegliano, en Italia.

La cita, celebrada el pasado jueves 30 de abril, reunió a 16 de los mejores conjuntos junior del continente en una competición de altísimo nivel. El equipo gondomareño completó una puesta en escena de gran fuerza expresiva, marcada por la sincronización, la precisión técnica y una narrativa que volvió a conectar con el público.

El resultado confirma la gran temporada del conjunto junior del CPA Gondomar, que ya había demostrado su potencial en el ámbito autonómico y nacional, donde se proclamó campeón. Con «EVA: Réquiem Eterno», el club ha consolidado una propuesta coreográfica especialmente valorada por su intensidad escénica y por el trabajo colectivo de sus patinadoras.

El éxito en Italia es fruto del esfuerzo constante del grupo y del compromiso del equipo técnico, liderado por David Figueroa Pérez, que mantiene al club entre los referentes del patinaje artístico gallego y español.

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El conjunto del CPA de Gondomar. / Cedida

Tras este cuarto puesto europeo, el CPA Gondomar centra ahora la mirada en sus próximos retos internacionales, entre ellos el Mundial que se celebrará en Paraguay, donde aspira a seguir compitiendo al máximo nivel y a continuar creciendo en el panorama internacional.