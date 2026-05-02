Nigrán restaura su cruceiro más antiguo, derribado en enero por la borrasca Herminia

La borrasca del 26 y 27 de enero, bautizada como Herminia, causó cuantiosos daños en todo el municipio de Nigrán. Desde los típicos derribos de muros, corrimientos de tierras, árboles y postes desplomados hasta uno bastante más grave desde el punto de vista patrimonial. El cruceiro de Sueiro Iáñez, el más antiguo del municipio, asociado al pazo del mismo nombre en la parroquia de Parada, fue derribado parcialmente por las fuertes rachas de viento.

El pedestal y el fuste quedaron en pie pero partes del capitel y de la cruz, coronada por una Piedad a un lado y un Cristo al otro, acabaron en el suelo. Para recuperar el conjunto, el Ayuntamiento ha contratado por 14.374 euros a la empresa local ARA Restauración e Conservación de Patrimonio, dirigida por la restauradora nigranesa Celia Casás.

Los trabajos se han demorado tres meses porque la Administración municipal ha tenido que esperar la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, al tratarse de una pieza de especial protección dado su valor histórico. Según los datos que maneja el Concello, el cruceiro fue creado en el siglo XVI, concretamente en 1583 según la inscripción del pedestal, y reconstruido doscientos años más tarde, en 1778, tal y como figura en la base del fuste.

De ahí el interés del gobierno municipal por conservarlo. El mismo día que el ciclón lo tumbó, solicitó a Casás asesoramiento para recoger las piezas y guardarlas adecuadamente. «Recuperamos enseguida todos os elementos caídos sen dar tempo a ningún espolio, polo que o cruceiro volverá a lucir exactamente igual que antes coa vantaxe de que a estrutura será consolidada», explica el alcalde, Juan González. Las tareas que la profesional lleva a cabo en su taller implican limpieza en seco y en húmedo, consolidación, recomposición de fragmentos rotos y relleno de las piedras de granito, eliminación de colonización biológica, reparación estructural y protección final de todo el monumento.

El cruceiro de Sueiro Iáñez, antes de los destrozos, ante el portal del antiguo pazo. / FdV

La singular composición y la antigüedad hacen de este cruceiro uno de los más singulares de la comarca, cuyo interés se ve incrementado por su relación directa con el pazo construido en la antigua fortaleza de Sueiro Iáñez, conocido como el Señor de Parada, una reconocida figura política militar durante la guerra entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, que se prolongó en Galicia entre 1366 y 1387. Algunos investigadores lo asocian con la fortaleza que se ubicaba en el Outeiro dos Mouros, en Monte Castelo.

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El pazo se encuentra prácticamente en ruinas en la actualidad, conservando en buen estado únicamente el portal blasonado. En cuanto esté recuperado, previsiblemente en junio, el cruceiro volverá a situarse en el entorno como testigo histórico de aquel conjunto arquitectónico.