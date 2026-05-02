El grupo América actúa en el festival solidario Vibra Nigrán

La segunda edición del festival solidario Vibra Nigrán llega mañana domingo al campo de fútbol de Lourido, junto a Praia América, con música en directo y causa solidaria. Bajo el lema «Ruído por Mauri», el evento recauda fondos para la investigación de una cura para el niño nigranés diagnosticado con la enfermedad ultrarrara de Alexander.

La programación comienza con una sesión vermú desde las 11.00 a cargo del coro Covacanta, de alumnos del colegio Cova Terreña de Baiona, y Pacheco Bros. Por la tarde, a partir de las 18.00 actuarán Los del Barro y el grupo América de Vigo.

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El público podrá colaborar allí mismo o a través de la fila cero realizando un ingreso en la cuenta ES26 2100 4790 4502 0046 2462 con el concepto «Fila cero Vibra Nigrán».