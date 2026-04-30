Acusan a Almuiña de ocultar informes sobre el exedil de Urbanismo

La polémica en torno al concejal de Urbanismo de Baiona y su actividad privada como constructor centró ayer buena parte del debate en el pleno en Baiona, una semana después de que el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, retirase las competencias de Urbanismo al edil José Ángel Bahamonde a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía por posibles incompatibilidades con su actividad como constructor que montó los apartamentos turísticos en Sabarís.

El PSOE acusó al regidor de negarle el informe del secretario municipal sobre el asunto pese a admitir durante la sesión que estaba listo. «Actúa con opacidade para tapar un problema que xa non pode controlar», manifestó su portavoz, Carlos Gómez Prado, tras la sesión en la que Almuiña argumentó que los socialistas preguntaron si existía un conflicto de intereses del concejal de Urbanismo, que es él mismo desde que apartó a Bahamonde del departamento.

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Gómez lamenta que se «oculte información pública» y que el alcalde «minta». Al término del pleno, volvió a solicitar el citado informe por escrito junto con el BNG, así como el acta de la concesión de la licencia al proyecto de los apartamentos modulares. Amenaza con acudir a la Fiscalía si el gobierno municipal no «mantén o bloqueo e segue ocultando información a un ano das eleccións».