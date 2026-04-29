La justicia avala la contratación de la basura de Nigrán y amonesta al PP

El nuevo contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y de playas de Nigrán cuenta con el visto bueno de la Corporación municipal, que lo aprobó el 7 de abril en pleno con el rechazo de la oposición. Tan solo dos semanas después, y a la espera de cerrar los trámites para formalizarlo de nuevo con Prezero por otros diez años y por 29,7 millones de euros, el procedimiento ha recibido también el aval de la justicia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso presentado por la portavoz del PP, María José Pino, contra el proceso de licitación, por falta de argumentos.

La líder de los populares acudió a la vía judicial en diciembre de 2024 después de perder hasta en dos ocasiones en la administrativa. La licitación del contrato de la basura se mantuvo paralizado más de un año a cuenta de diversos recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal), organismo adscrito a la Consellería de Facenda e Administración Pública. El primero, de la CIG, planteaba cuestiones relativas a los derechos de los trabajadores que fueron corregidas. A continuación, el PP de Nigrán, solicitó la suspensión del procedimiento por «dudas legales» sobre la tramitación y porque consideraba que iba a suponer un «brutal incremento del recibo, que podría superar los 300 euros al año por vivienda».

El tribunal desestimó su demanda hasta en dos ocasiones y finalmente, María José Pino presentó un recurso contra la resolución negativa del Tacgal ante El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ahora no solo rechaza su propósito, sino que le reprende por «ausencia de todo argumento impugnatorio específico» y le impone las costas procesales, con un límite de 1.500 euros.

La sentencia, emitida el pasado día 23, incide en que «la parte actora omite en su escrito de demanda toda referencia a la decisión de inadmisión y a las razones en que la misma se basa, limitándose a argumentar motivos de impugnación relativos al fondo del asunto conectados con la validez de los pliegos».

Da la razón así al Tacgal, que advirtió en su desestimación de que el segundo recurso del PP aludía a aspectos que ya constaban en pliegos anteriores y que los populares no habían impugnado. «Cuestionar eses elementos», recalcaba el tribunal administrativo, «suporía unha inxustificada obstrución do interese público».

La controversia alrededor del contrato más cuantioso del Concello de Nigrán no se quedó en los pleitos administrativos y judiciales. Un informe de la mesa de contratación, que apuntaba al «respaldo del concejal competente» al criterio de la consultora externa que se había contratado para elaborar los pliegos y también para valorar las ofertas presentadas al concurso, desató la polémica y el PP forzó incluso un pleno extraordinario para exigir la dimisión del edil en cuestión, Rubén Rial, de Vías e Obras.

Tanto el concejal como el alcalde defendieron la «transparencia» del proceso e insistieron en que la mesa de contratación, integrada únicamente por técnicos, sin ningún político, sería la que decidiese al respecto, de manera que el pleno del pasado día 7 de abril aprobó su propuesta de contratar a la misma adjudicataria que presta actualmente el servicio.