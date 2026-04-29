Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Decreto AlquileresRolls Royce chinaTromba de agua VigoGimnasios Low Cost VigoConvenio MetalDesguace FastnetGallego Forbes lujoMural Lula Goce Baiona
instagramlinkedin

Cultura

Os Maios regresan a Baiona o domingo con dúas estreas musicais

Moncho Pazos e Moncho Soto son os autores de «Maio rebuldeiro» e «Pasarrúas dos Maios»

A Festa dos Maios de Baiona, o ano pasado en Santa Liberata. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Neli Pillado

Baiona

Volveron percorrer as rúas baionesas o ano pasado da man dun grupo de amigos que recuperaron unha tradición esquecida ao longo de medio século e volverán facelo este domingo, día 3 de maio, organizados xa por Movemento Veciñal (MOVE) Baiona. Os Maios están chamados a regresar ao calendario cultural da vila miñorá e para darlle máis pulo contarán nesta ocasión con dúas estreas musicais pensadas para fomentar a participación e o sentimento de pertenza.

«Maio rebuldeiro», de Moncho Pazos, e «Pasarrúas dos Maios de Baiona», de Moncho Soto», son as dúas pezas musicais que a veciñanza baionesa poderá escoitar por primeira vez arredor do maio que prepara a asociación, que onte convocou un ensaio no adro de Santa Liberata que tivo que trasladarse á casa da comunidade de montes pola tormenta. A elas se sumarán outras coplas recuperadas por MOVE tras entrevistar a xente maior da localidade e, por suposto, soará o retrouso máis coñecido na vila: «Maio florido/cheo de rosas/aí ven o San Xoán/ que as trae máis fermosas».

Todas as veciñas e veciños están convidados a unirse á comitiva, vestidas de branco e con adornos florais, e a cantar e bailar en cada parada. O grupo sairá en torno ás 11.00 do Camiño Parede Nova cara o Barrio da Anunciada. Logo baixarán ao de San Xoán e de alí dirixiranse á Praza do Concello, onde ás 13.30 entoarán as coplas con quen queira unirse á festa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents