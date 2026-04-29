Cultura
Os Maios regresan a Baiona o domingo con dúas estreas musicais
Moncho Pazos e Moncho Soto son os autores de «Maio rebuldeiro» e «Pasarrúas dos Maios»
Volveron percorrer as rúas baionesas o ano pasado da man dun grupo de amigos que recuperaron unha tradición esquecida ao longo de medio século e volverán facelo este domingo, día 3 de maio, organizados xa por Movemento Veciñal (MOVE) Baiona. Os Maios están chamados a regresar ao calendario cultural da vila miñorá e para darlle máis pulo contarán nesta ocasión con dúas estreas musicais pensadas para fomentar a participación e o sentimento de pertenza.
«Maio rebuldeiro», de Moncho Pazos, e «Pasarrúas dos Maios de Baiona», de Moncho Soto», son as dúas pezas musicais que a veciñanza baionesa poderá escoitar por primeira vez arredor do maio que prepara a asociación, que onte convocou un ensaio no adro de Santa Liberata que tivo que trasladarse á casa da comunidade de montes pola tormenta. A elas se sumarán outras coplas recuperadas por MOVE tras entrevistar a xente maior da localidade e, por suposto, soará o retrouso máis coñecido na vila: «Maio florido/cheo de rosas/aí ven o San Xoán/ que as trae máis fermosas».
Todas as veciñas e veciños están convidados a unirse á comitiva, vestidas de branco e con adornos florais, e a cantar e bailar en cada parada. O grupo sairá en torno ás 11.00 do Camiño Parede Nova cara o Barrio da Anunciada. Logo baixarán ao de San Xoán e de alí dirixiranse á Praza do Concello, onde ás 13.30 entoarán as coplas con quen queira unirse á festa.
