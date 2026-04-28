Protesta por una nueva cubierta
Paraguas contra las goteras en el IES Auga da Laxe de Gondomar
Dentro del Instituto de Ensino Secundario Auga da Laxe de Gondomar también llueve. Y por eso cerca de un centenar de personas desplegaron ayer sus paraguas en el patio interior a modo de protesta, para exigir a la Consellería de Educación que lleve a cabo el cambio de cubierta comprometido hace ya tres años.
La ANPA As Gaiandas convocó la concentración para mostrar a la Xunta el malestar de la comunidad educativa ante la demora de los trabajos que la dirección del centro lleva años reclamando en entrevistas ,solicitudes e informes. Fue en un encuentro con el jefe territorial de la Consellería en Pontevedra en mayo de 2023 cuando se comprometió el proyecto, aprobado y pendiente de licitación. La ANPA ha solicitado este curso otro encuentro con el mismo cargo público para tratar de agilizar la ejecución de la obra, pero no ha sido recibida. Lo que reclaman es que al fin se realicen los trabajos este verano.
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