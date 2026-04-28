Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España

«La musa de Vistalegre», en la fachada del palacio multiusos con el mismo nombre del barrio madrileño de Carabanchel, ostenta hasta dentro de tres semanas el título de mural artístico más grande de España, con 1.100 metros cuadrados de superficie que el artista también madrileño Sfhir creó hace exactamente un año. El que Lula Goce elabora en el espigón de Baiona lo sustituirá en el primer puesto del ranking hacia finales de mayo.

Medirá más de 1.400 metros cuadrados —343 de largo por hasta 4,5 de alto en buena parte del murallón, de dos alturas—, aunque el tamaño no es lo que más importa a la artista baionesa más internacional. Es cierto que la envergadura supone «un desafío», será su mayor obra hasta el momento. Pero son muchos más factores los que la emocionan aquí. «Es el proyecto de mi vida», asegura la mujer que ha decorado docenas de fachadas y medianeras de grandes edificios por Europa, América y Asia. «Para mí es un honor», recalca.

Esta vez Lula trabaja en casa, en un espacio que le trae muchos recuerdos. «Aquí pasé mi juventud», como cientos de vecinos de varias generaciones, y «es un sitio muy emblemático para Baiona», explica. Por su relación con el mar ,que es algo que a la artista la «toca de manera muy especial y emocional». «Mi abuelo tenía un barco de pesca», relata. Y porque tiene «muchos referentes personales ligados a este lugar desde pequeña hasta adulta».

Su posición estratégica lo convierten además en «el mejor» lugar para realizar un trabajo como este. «Se ve desde todas partes, desde el paseo de Monte Boi, desde el muelle, desde el centro...», enumera emocionada por llevar a cabo por fin este sueño de que su arte luzca donde nació. Hace ocho años que pintó su primera obra urbana en la localidad, en un muro entre las calles Marqués de Quintanar y Laureano Salgado, pero nada parecido a lo que prepara en A Doca, su mayor diseño hasta el momento, financiado por la Fundación Sabadell, a la que esta «muy agradecida» por ello, igual que a Portos de Galicia «por limpiar la pared» para el trabajo y al Concello de Baiona, «por confiar en mí y en mi trabajo».

Con el deseo de «cumplir las expectativas de todo el mundo», Lula Goce ha puesto en marcha el proceso de elaboración del mural hace una semana con el apoyo de cuatro asistentes. Las primeras jornadas estuvieron dedicadas a preparar el murallón con «una capa de imprimación», necesaria para fijar las pinturas al silicato de Keim, especiales para un lugar «tan expuesto a catorce horas diarias de sol y al efecto del salitre». Son pigmentos pensados para ofrecer una durabilidad de veinte años frente a condiciones adversas como las del espigón baionés.

La preparación de los diseños fue anterior, siguiendo las sugerencias de numerosos vecinos que, a título particular o a través de asociaciones o colegios, participaron en el proceso colaborativo previo que la Fundación Sabadell encargó a la cooperativa de gestión cultural ZEMOS98. Sus técnicos realizaron una investigación histórica sobre A Doca y recogieron el sentir de la población para trasladárselo a la artista, que también muestra su gratitud por ello. «Procuro hacer mis obras muy ligadas al territorio y todo este trabajo de campo me ha servido de gran inspiración», apunta. No faltarán los motivos marinos, como ya se aprecia en las primeras pinceladas, en este gran mural que se dividirá en cuatro bloques diferenciados respetando las líneas de las figuras geométricas del suelo.

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El espacio reducido y el uso de cables obligan a mantener el área de trabajo cerrada al público por seguridad. Pero la artista espera que se organice alguna visita una vez termine la obra para compartir sus sensaciones con vecinas y vecinos.