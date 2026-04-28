Medio Ambiente
Costas regenera Praia América tras los daños de los temporales
Las obras de emergencia para regenerar Praia América después de los daños de los temporales del invierno comenzaron ayer. El departamento estatal de Costas desplegó excavadoras y camiones por el arenal para realizar movimientos de arena que contribuyan a frenar la erosión del sistema dunar. La inversión suma 220.000 euros.
El desplazamiento del río Muíños en su desembocadura ha provocado la pérdida de toneladas de arena, de ahí que esta intervención trate de acumular allí material extraído de otras zonas de la playa para devolver la canalización natural del cauce e impedir la formación del meandro que choca con la duna. Los trabajos incluyen la eliminación de parte de los accesos peatonales en la zona del Campo das Redes y el arreglo de la pasarela de madera a la arena, pero no contemplan el paseo marítimo de Panxón, que será rehabilitado con fondos propios del Concello, 200.000 euros.
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