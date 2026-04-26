Nuevo retraso en las obras del parque de A Ramallosa

En unas semanas se cumplirá un año desde que arrancaron las obras para modernizar el parque infantil de A Ramallosa con un faro gigante escalable y un conjunto musical de juegos para los más pequeños, humanizar la alameda de San Campio y reconducir el tramo de carril bici que pasa por allí. El proyecto fijaba en seis meses el plazo de ejecución de los trabajos pero finalmente se duplicará por «problemas técnicos» de la adjudicataria, Oresa Construcciones y Servicios Globales, que asumió la ejecución por importe de 962.197 euros. La intervención no finalizará al menos hasta finales de mayo tras una nueva prórroga otorgada por la Diputación, que la financia al 80%, según confirma el alcalde, Juan González.

Los trabajos que afectan a 10.800 metros cuadrados de superficie lúdica se habían retomado a principios de marzo contra reloj porque el organismo provincial ya había concedido un aplazamiento que finalizaba el 31 de ese mes para evitar la pérdida de la ayuda económica que había concedido al Concello un año antes. La constructora, por imposibilidad operativa en ese momento, había decidido ceder el contrato a otra compañía para finalizar a tiempo.

Pero apenas avanzaron los trabajos en el último mes y finalmente la empresa inicial ha recuperado el proyecto y se ha puesto manos a la obra en los últimos días, según asegura el regidor.

Faro gigante

Ahora sí se espera que el gran parque inclusivo del municipio esté finalizado a finales de mayo con el faro gigante con cuerdas, pasarelas, toboganes y puentes y el conjunto musical único en la comarca con campanas tibetanas, marimbas, tubos sonoros y juegos de percusión pensado para disfrutar de una experiencia sensorial lúdica pensada para niños con o sin diversidad funcional. El caucho que pavimenta el entorno infantil ya está colocado y resta la colocación de los elementos, indica González.

La rehabilitación del entorno de la capilla de San Campio está incluida con renovación de las áreas verdes con más arbolado y césped, además de nuevos bancos, aparcamientos para bicicletas y mobiliario urbano.

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Se ha trasladado asimismo el carril bici que cruzaba la alameda hacia el paseo litoral, de manera que se eliminan los cruces peligrosos con niños y viandantes que generaba el trazado anterior. El espacio ganado sirve para ampliar el área infantil, delimitada por vegetación y nuevas vallas de seguridad.