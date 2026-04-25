Manifesto Miñor se une a 40 listas gallegas para las municipales

Hace un año que la formación nacionalista de izquierdas de la comarca miñorana Manifesto Miñor inició contactos con otras fuerzas políticas de ámbito local y similar ideología de cara a la creación de una confederación de proyectos locales con el objetivo de sumar votos para conseguir representación en las diputaciones provinciales. Zanjada ya la etapa de las amortizadas mareas, todavía siguen en pie algunas candidaturas ciudadanas como la que mantiene representación en Gondomar dispuestas a unirse para hacer llegar sus propuestas a administraciones provinciales o a la Xunta. Quince de esas listas acordaban entonces en Monforte seguir dando pasos hacia «un proxecto galego» para que sus miles de votos «poidan atopar un espazo común no que sentirse representados e escoitados». El siguiente escalón lo subirán hoy mismo en Chantada con la constitución formal de Agora Galicia con la finalidad, entre otras, de «nos preparar para maio de 2027», explica Antonio Araúxo, líder de Manifesto.

Son alrededor de cuarenta candidaturas las que hoy firmarán este acuerdo en la localidad lucense y desde la formación miñorana invitan a participar y a sumarse «a este proxecto horizontal e radicalmente democrático».

A partir de ahora trabajarán en la coordinación de cara a las elecciones municipales de 2027 «para optimizar recursos e concentrar votos cara ás deputacións», pues consideran que «é posible aumentar a pluralidade política e a transparencia nas catro, levando alí deste modo as problemáticas que sufren os nosos concellos no día a día e que son da súa competencia».

En los últimos meses han avanzado en compartir servicios de apoyo como la asesoría jurídica de comunicación para expandir el proyecto a más localidades y perfilarlo de cara a la cita con las urnas.Así que consideran que es el momento de fundar oficialmente hoy, 25 de abril, Agora Galicia e invitar a todas las fuerzas municipalistas gallegas a participar «e a aquelas persoas interesadas en iniciar novos proxectos nos seus concellos».

Contra el avance de la ultraderecha

Son conscientes de que el contexto es muy complejo a nivel internacional «pero temos firme convicción de que as candidaturas municipalistas arraigadas no territorio e na loita social son imprescindibles para evitar o avance da ultradereita e sentar as bases dun mundo máis xusto», recalca Araúxo.

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Los documentos para el debate en la asamblea de hoy son accesibles libremente en la web de Agora Galicia.La idea es sacar mayor provecho de sus votos. Según los cálculos de las agrupaciones que se han incorporado, la suma de sus apoyos les permitiría «ser a cuarta forza do país».