De las grandes pestes de Parada al PAC de A Xunqueira

Pocos recuerdan ya en Nigrán la Casa del Médico, el primer consultorio creado en los años 50 del pasado siglo donde hoy se ubica el Centro Antena, en la calle Otero Pedrayo. Funcionó durante dos décadas, hasta la inauguración del ambulatorio de Panxón en los 70. Allí se forjó, «con muy pocos medios», la asistencia sanitaria que hoy conoce la población. De ello da detallada cuenta el libro «Historia de la sanidad municipal de Nigrán», elaborado por el médico especialista en Urología Fernando Domínguez Freire y editado por el Concello. Hoy lo presenta en la biblioteca municipal a las 19.30 horas dentro de la programación del Día del Libro.

El doctor vigués compagina su actividad profesional en el hospital Álvaro Cunqueiro con la investigación histórica. Su pasión por bucear en archivos para conocer y divulgar la evolución de la salud y su cuidado lo llevó a centrar su tesis doctoral en la medicina civil de la ciudad olívica. Suyos son los trabajos «Laboratorio municipal de Vigo» y «En el centenario de los Pabellones Sanitarios», publicados por el Instituto de Estudos Vigueses, del que es miembro. Vecino de Nigrán desde hace casi tres décadas, también ha querido estudiar lo ocurrido en el municipio.

El archivo histórico municipal ha sido una de sus grandes fuentes de información, entre otros fondos documentales, junto con las entrevistas a familiares de médicos históricos como Severino Alonso Gonda, Ramón Salgueiro Espinosa o José Vázquez Iglesias, así como a compañeros y compañeras jubiladas como la pediatra Teresa Valls, Concha Nogueira, María Elena Outeiriño, Julio Villar o Guillermo Alfaro, entre otros.

El recorrido de la obra arranca en la primera mitad del siglo XIX. De antes a penas hay datos, «salvo pinceladas de los primeros profesionales de finales del siglo XVIII o de cíclicos brotes epidémicos», explica el autor, que asegura que la parroquia más desfavorecida por aquel entonces fue Parada. «Allí se cumple la secuencia ‘enfermedad-miseria-muerte’ con brotes de viruela, tifoides, pestes en general», señala. Fue con la constitución del Ayuntamiento en 1836 cuando se crearon las Juntas Locales de Sanidad, integradas por párroco, alcalde, médico, boticario y veterinario para gestionar asuntos relacionados con la sanidad humana y animal. «En 1873 aparece la primera farmacia en A Ramallosa y en la década de los 20 se creó el matadero municipal. Los cementerios públicos comenzaron con el de Panxón en 1916 y el de San Félix en 1927», repasa Domínguez.

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La Casa del Médico vino a consolidar la atención en consulta, ampliada con el antiguo ambulatorio de Panxón y más tarde con el centro de salud y el PAC de A Xunqueira ya en los 90, última parada del trabajo, que incluye una galería fotográfica.