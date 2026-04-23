Reinaugurada la plaza Victoria Cadaval de Sabarís tras la reforma

Un evento presidido por el titular de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, sirvió para inaugurar oficialmente a última hora de la tarde de ayer la renovada plaza Victoria Cadaval de Sabarís. El espacio público, cuya reforma concluyó las pasadas navidades tras una inversión de la institución provincial de 600.000 euros, ha ganado en accesibilidad y mejora de la movilidad peatonal con la plataforma única, así como zonas verdes y mobiliario urbano.

El proyecto sirvió además para sustituir las redes de abastecimiento, saneamiento y telecomunicaciones y mejorar la imagen del espacio. Una obra que demuestra, recalcaron tanto López como Almuiña, que la Diputación está presente en Baiona «en proxectos transformadores como a reforma do campo de fútbol do Aral, ou en melloras da seguridade viaria nas estradas, no apoio ao sector produtivo ou en eventos como o fin de etapa de La Vuelta en 2024».