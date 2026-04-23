El alcalde de Baiona retira las competencias de Urbanismo al concejal constructor

José Ángel Bahamonde deja de ocuparse del Urbanismo en el Concello de Baiona hasta que se resuelvan las investigaciones que la Fiscalía y de la Secretaría Municipal han abierto en torno a su actividad privada como socio de empresa Encaixa Modular, que ha instalado los nuevos apartamentos turísticos en Sabarís. Así lo ha comunicado el alcalde, Jesús Vázquez Almuíña en una rueda de prensa acompañado del propio edil y de parte del equipo de gobierno. El regidor sigue apoyando al concejal e insiste en su «honestidad» y en defender «la presunción de inocencia» pero justifica la decisión para «evitar la presión» sobre el departamento municipal de Urbanismo y sobre la persona de Bahamonde.

Será el alcalde quien asuma las competencias de Urbanismo y Bahamonde se queda con Medio Ambiente e Infraestructuras. Dejará de percibir el sueldo público por dedicación exclusiva (35.000 euros al año) mientras dure el procedimiento. Ya no lo ha cobrado en marzo, asegura el alcalde.

Almuiña insistió en defender «la presuncion de inocencia» del concejal e incluso condenó «la campaña orquestada de ataques personales que afectan a su familia» a base de panfletos y pintadas contra él, incluso en su propia vivienda. Pero explicó que la medida de apartarlo de Urbanismo responde al proceso investigador abierto a partir del 20 de marzo, fecha en que Bahamonde presentó oficialmente la declaración de incompatibilidades en el registro del Concello, exactamente un día después de que FARO hiciera público su negocio privado como constructor.

Seis días después, la Secretaría Municipal le requirió documentación en el marco del expediente abierto para aclarar si existe incompatibilidad de su cargo público con la actividad personal. Y unos días después, ha señalado el alcalde, la Fiscalía de Vigo le comunicó que había iniciado una investigación al respecto y le solicitaba también documentos.

El alcalde aclaró que fue a partir del 20 de marzo cuando tuvo conocimiento oficial del papel de Bahamonde en la empresa Encaixa Modular. Lo que declaró ese mismo día a este diario se refería, explicó, a que sabía de los proyectos modulares que diseñaba, pero «no que formaba parte de esa empresa».

Bahamonde, por su parte, quiso dejar claro que su «dedicación ha sido a la gestión urbanística con transparencia» y que jamás ofreció «trato de favor a nadie». El edil fundó la empresa en diciembre de 2024 con Daniel Garcia Acuña, excompañero de gobierno como edil de Vías e Obras en la etapa 2017-2019, pero no presentó la declaración de incompatibilidades porque consideraba que debía hacerlo solo «al inicio y al final del mandato». Lamenta asimismo los ataques personales que recibe desde hace un mes con pasquines y pintadas que piden su dimisión y pide que el asunto se limite al debate político.