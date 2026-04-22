Nigrán contrata el control de las atracciones por 30.000 euros al año para garantizar sus fiestas

Las fiestas de las siete parroquias de Nigrán tendrán atracciones y se desarrollarán con normalidad hasta 2028 si las organizan sus correspondientes comisiones. El endurecimiento de la normativa y las consecuencias del accidente mortal del Saltamontes en Matamá han puesto en jaque numerosos festejos en toda el área de Vigo y el Concello nigranés quiere blindar los suyos.

Para ello acaba de sacar a concurso un nuevo servicio de control de las instalaciones de los feriantes por 90.000 euros para los próximos tres veranos. El gobierno municipal ha decidido derivar a una empresa especializada este trabajo para garantizar la máxima seguridad a los usuarios y dar respuesta a la vez a las comisiones interesadas.

Mientras en Vigo está previsto que los festejos populares de este verano se desarrollen sin los tradicionales carruseles, Nigrán apuesta por esta medida porque el control de los mecanismos «conleva unha gran carga de traballo inasumible co noso persoal, así que optamos porque o realice unha empresa externa especialista para que, por unha banda realice unha inspección rigorosa e, por outra axilice a tramitación», justifica el alcalde, Juan González, que incide que se trata «dunha tarefa complexa, delicada e de gran responsabilidade».

Las empresas interesadas tienen hasta el 5 de mayo para presentar sus ofertas y el contrato se firmará para este año prorrogable otros dos. La que se haga cargo de las tareas ayudará a las comisiones en la fase previa al evento con la revisión de la documentación técnica que aporten los titulares de cada atracción y emitirá un informe de conformidad o no conformidad. Las que no pasen este filtro no podrán instalarse. Las que sí lo hagan, se someterán a la segunda fase del proceso que la adjudicataria llevará a cabo: la inspección in situ.

«Por unha banda buscamos unha inspección moi rigorosa que garanta a máxima seguridade dos asistentes e, por outra, queremos que as comisións sexan atendidas en tempo e forma pola Administración, que saiban desde xa toda a documentación e requerimentos que se lles esixen», explica González, que se ha reunido ya con la comisión de fiestas de San Xoán de Panxón, que estuvo a punto de no celebrarse este año por la incertidumbre alrededor de las atracciones, y con la de Parada. «As comisións están aliviadas con esta decisión porque os feirantes o que queren é saber a que se teñen que ater, Nigrán non busca subir taxas nin recadar máis cartos, o que buscamos é que se celebren as festas con normalidade e coa máxima seguridade», añade el regidor.

A Nigrán acuden en torno a 32 atracciones mecánicas y 20 hinchables cada verano, según los datos del año pasado en las siete fiestas de sus parroquias, que dan comienzo la segunda semana de junio con las de Chandebrito y finalizan la primera semana de septiembre en Priegue.

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Los pliegos apuntan a que la compañía que se contrate revisará todos los documentos antes de autorizar la instalación. Una vez colocados los artefactos, se realizarán comprobaciones de la solidez y seguridad estructural, de la instalación eléctrica y el sistema de protección contra incendios, además de realizar pruebas de funcionamiento con paradas de emergencia o bloqueo. En caso de detectarse deficiencias críticas, la empresa deberá comunicárselo de inmediato al Concello para que se impida el funcionamiento de la atracción. Si son menores o subsanables dentro del plazo del evento se realizará una reinspección para comprobar que se hayan corregido.