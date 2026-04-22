Herida tras subir su coche a la rotonda de A Ramallosa
La mujer fue trasladada en ambulancia tras arrasar con el vehículo las señales de la glorieta
Nigrán
Una conductora ha sufrido heridas de carácter leve este miércoles tras salirse de la vía con su coche en pleno centro de A Ramallosa, en el municipio de Nigrán, y encaramarse a la rotonda.
Un ambulancia del 061 la trasladó a un centro médico después de que perdiese el control del vehículo, un Citroën C3, y se subiese a la glorieta, llevándose las señales por delante, pasadas las cinco y media de la tarde.
Al lugar acudió una patrulla municipal, además de la Guardia Civil y los servicios sanitarios.
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