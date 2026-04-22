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Herida tras subir su coche a la rotonda de A Ramallosa

La mujer fue trasladada en ambulancia tras arrasar con el vehículo las señales de la glorieta

El turismo accidentado este miércoles en la rotonda de A Ramallosa.

El turismo accidentado este miércoles en la rotonda de A Ramallosa. / MARTA G. BREA

Neli Pillado

Nigrán

Una conductora ha sufrido heridas de carácter leve este miércoles tras salirse de la vía con su coche en pleno centro de A Ramallosa, en el municipio de Nigrán, y encaramarse a la rotonda.

Un ambulancia del 061 la trasladó a un centro médico después de que perdiese el control del vehículo, un Citroën C3, y se subiese a la glorieta, llevándose las señales por delante, pasadas las cinco y media de la tarde.

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Al lugar acudió una patrulla municipal, además de la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

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