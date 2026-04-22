La Cofradía de Pescadores A Anunciada, Medalla de Oro de Baiona

La Comisión de Honores y Distinciones del Concello de Baiona ha acordado este miércoles conceder la máxima distinción del municipio, la Medalla de Oro, a la Cofradía de Pescadores A Anunciada «en reconocimiento a su incansable labor en favor del sector pesquero, pilar histórico y económico del municipio, así como por su defensa de las tradiciones y valores del mar».

La sesión ha aprobado las distinciones que se entregarán antes de que finalice el mandato municipal, cuando se convoquen las próximas elecciones municipales previstas a un año vista, en mayo de 2027, y será la Corporación la que las refrendará en el pleno previsto en una semana, el próximo miércoles, día 29. Ha sido un acto, «cargado de simbolismo y emoción en el que el equipo de gobierno ha querido reconocer el legado de quienes han contribuido a construir la identidad de Baiona desde distintos ámbitos, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de la villa», señalan fuentes municipales.

La Medalla de Planta de Baiona se entregará a otra figura clave en la historia reciente del municipio, Gabriel Rodríguez, fundador de la escuela y la banda de música municipales, entidades que dirigió hasta hace unos meses. Su dedicación, destaca la resolución de la comisión, ha sido fundamental « en la formación de generaciones de músicos y en la promoción de la cultura musical de Baiona».

Carabelas de Oro

Se entregarán también tres Carabelas de Oro de Baiona a otros tantos personajes de relevancia. A título póstumo, a Aniceto Charro, médico y promotor de la dieta atlántica; al empresario de la hostelería Ezequiel Simons «por su impulso al tejido económico local» y al armador Eduardo Vieira Montenegro, fundador de la emblemática prueba deportiva Vig-Bay, «que ha proyectado el nombre de Baiona a nivel nacional e internacional».

Matilde Montaña y Mari Luz Iglesias serán reconocidas con el Lazo de Honra

Dos vecinas que han contribuido a la conservación de las tradiciones locales y mostrado un compromiso solidario a lo largo de los años recibirán el Lazo de Honra. Son Matilde Montaña, popularmente conocida como Tilducha, y Mari Luz Iglesias, a quien se conoce en Baiona como Sita, presidenta de la Hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia, la cofradía que se encarga de la organización de la Semana Santa en la real villa.

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El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, destaca que estas distinciones «representan mucho más que un reconocimiento institucional; son el reflejo del alma de Baiona, de personas y colectivos que, con su esfuerzo, su generosidad y su amor por esta Villa, han contribuido a hacerla más fuerte, más solidaria y más orgullosa de sí misma».