El Concello de Nigrán prepara su reforma por 783.500 euros

Zafarrancho de mudanza en el consistorio de Nigrán. Tras adjudicar la reforma interior para hacer más accesible el edificio del Concello y ganar en eficiencia energética, sostenibilidad y confort por 783.500 euros a la empresa Eiffage Energía, el gobierno municipal prepara el traslado de departamentos a la espera del arranque de las obras la primera semana de mayo.

La Alcaldía se muda al centro social de Vilameán mientras duren los trabajos —hasta final de año, según los cálculos del equipo de gobierno—, mientras que las concejalías de Turismo, Deportes y Educación se van al centro antena, ubicado en la calle Otero Pedrayo. Persoal y Medio Ambiente se trasladan al departamento de Urbanismo en el edificio nuevo del Ayuntamiento, al igual que Vías e Obras.

Los trabajos implicarán, entre otros aspectos, el cambio de la carpintería exterior, redefinición de espacios, dotación de aislamiento y sistema de climatización o la sustitución de la instalación eléctrica y la iluminación. Son operaciones totalmente incompatibles con cualquier otra actividad, de ahí que estén en marcha los traslados de documentación y material de las distintas áreas de gobierno.

El edificio consistorial fue construido en los años 60 del pasad siglo según el proyecto del arquitecto Fernando Gallego, que se inspiró en la tradición regionalista. La primera reforma importante se ejecutó dos décadas después, firmada por Manuel Portolés, que añadió un cuerpo lateral mimetizando la piedra y la composición con la construcción existente e integrando el soportal como superficie útil. Posteriormente se realizaron obras de menor calado y en la primera década de este siglo se amplió el inmueble con un volumen independiente conectado mediante una pasarela. «Os edificios tamén envellecen, e á casa consistorial tocáballe xa unha reforma urxente para que siga sendo un lugar funcional. No seu interior está visiblemente deteriorada e non cumpre con moitas normativas de accesibilidade», explica el alcalde, Juan González.

Existe además un problema de despilfarro energético en el inmueble que se solventará con el cambio de ventanas, el aislamiento de la fachada y de la cubierta y la instalación de placas solares.

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La ejecución del proyecto planteado por el arquitecto Severo Fernández Castro se prolongará durante un máximo de siete meses e implicará una redistribución de los espacios en la primera planta del edificio. Las obras supondrán también la instalación de pictogramas, señales o letreros comprensibles para personas con diversidad funcional.