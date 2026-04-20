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Herido leve tras volcar con su camión en el relleno del puerto de Baiona

El tráiler estaba vaciando la carga para las obras que se están acometiendo en el muelle de la villa cuando se accidentó

Camión volcado en el relleno del puerto de Baiona.

Camión volcado en el relleno del puerto de Baiona. / FDV

Marta Clavero

Marta Clavero

Un camión que estaba operando en las obras de relleno del puerto de Baiona acabó volcado cuando realizaba una maniobra de descarga del material que transportaba para las actuaciones que se están realizando en el muelle de la villa.

Como consecuencia del accidente, ocurrido este lunes sobre las 17.40 horas, el conductor resultó herido leve con un golpe en la cabeza, por el que fue atendido en el punto del siniestro por los servicios sanitarios avisados por Emerxencias112, sin necesidad de ser trasladado al hospital.

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Camión volcado en el relleno del puerto de Baiona.

Camión volcado en el relleno del puerto de Baiona. / FDV

También se alertó a la Policía Local que acudió al lugar, y al GES de O Val Miñor, aunque esta brigada volvió a su base cuando fue advertida, de camino, que no era necesaria ninguna excarcelación.

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