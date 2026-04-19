Cultura
O XIX «Dar de ler coma quen dá de beber» abre a Semana do Libro en Gondomar
Redacción
A xa tradicional Semana do Libro e da Lectura da asociación Espazo Lectura regresa á axenda cultural de Gondomar con actividades para todas as idades, a principal delas hoxe mesmo. O XIX «Dar de ler coma quen dá de beber», unha sesión de lecturas compartidas en voz alta, desenvolverase este mediodía, de 12.00 a 14.00 horas, na cafetería Keik.
Cada participante elixirá un fragmento da obra literaria que desexe para compartir cos demais neste encontro que conmemora o Día do Libro por adiantado.
A programación continúa mañá luns co Contomar ás 18.00 na Casa da Lectura, onde actuará Pakolas co espectáculo «Rockeando coa Ramona Pequena». Alí mesmo se celebrará o mercores 22 unha sesión de dinamización lectora para nenos de entre 3 e 10 anos, co actor e narrador Tone Martínez e o show «Entre bechos anda o conto», da compañía Galeatro.
O venres 24, tamén na Casa da Lectura haberá unha sesión especial de Contos en Cueiros ás 18.00 para bebés de 0 a 3 anos e as súas familias e para a que se precisa inscripción previa.
Na biblioteca
Tamén están previstas actividades na biblioteca municipal de Gondomar. O martes 21 ás 20.00, terá lugar unha sesión do club de cómic Lecturas Debuxadas sobre «O eco dos días rotos» (Demo Editorial), de Alberto Taracido, e o propio día do libro, o xoves 3, á mesma hora, reuniranse os integrantes do club Sete Vidas para falar de «Pifostio» (Xerais) co seu autor, Samuel L. París..
As actividades rematan o sábado 25 de abril cun roteiro literario do club Lendo Contigo pola parroquia de Cans, no Porriño, coa escritora Iria Misa arredor da súa obra «A excursión a Cans. Unha veciña de película» (Xerais). Á tardiña, os mozos e mozas do Comando Le reuniranse na Casa da Lectura coa escritora, narradora e actriz Paula Carballeira.
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal