Bloque de OrmuzRegularización Inmigrantes GaliciaRegreso de los libanesesPlan Renfe GaliciaEnfermedad de NoraVictoria judicial de Pilar SilvaTratar Cáncer en Casa
O XIX «Dar de ler coma quen dá de beber» abre a Semana do Libro en Gondomar

Concerto de Paco Nogueiras, celebrado na Semana do Libro e a Lectura do ano pasado.

Concerto de Paco Nogueiras, celebrado na Semana do Libro e a Lectura do ano pasado.

Redacción

Val Miñor

A xa tradicional Semana do Libro e da Lectura da asociación Espazo Lectura regresa á axenda cultural de Gondomar con actividades para todas as idades, a principal delas hoxe mesmo. O XIX «Dar de ler coma quen dá de beber», unha sesión de lecturas compartidas en voz alta, desenvolverase este mediodía, de 12.00 a 14.00 horas, na cafetería Keik.

Cada participante elixirá un fragmento da obra literaria que desexe para compartir cos demais neste encontro que conmemora o Día do Libro por adiantado.

A programación continúa mañá luns co Contomar ás 18.00 na Casa da Lectura, onde actuará Pakolas co espectáculo «Rockeando coa Ramona Pequena». Alí mesmo se celebrará o mercores 22 unha sesión de dinamización lectora para nenos de entre 3 e 10 anos, co actor e narrador Tone Martínez e o show «Entre bechos anda o conto», da compañía Galeatro.

O venres 24, tamén na Casa da Lectura haberá unha sesión especial de Contos en Cueiros ás 18.00 para bebés de 0 a 3 anos e as súas familias e para a que se precisa inscripción previa.

Na biblioteca

Tamén están previstas actividades na biblioteca municipal de Gondomar. O martes 21 ás 20.00, terá lugar unha sesión do club de cómic Lecturas Debuxadas sobre «O eco dos días rotos» (Demo Editorial), de Alberto Taracido, e o propio día do libro, o xoves 3, á mesma hora, reuniranse os integrantes do club Sete Vidas para falar de «Pifostio» (Xerais) co seu autor, Samuel L. París..

Noticias relacionadas

As actividades rematan o sábado 25 de abril cun roteiro literario do club Lendo Contigo pola parroquia de Cans, no Porriño, coa escritora Iria Misa arredor da súa obra «A excursión a Cans. Unha veciña de película» (Xerais). Á tardiña, os mozos e mozas do Comando Le reuniranse na Casa da Lectura coa escritora, narradora e actriz Paula Carballeira.

  1. La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
  2. El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
  3. Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
  4. Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
  5. La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
  6. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  7. Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
  8. Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal

Dous cabalos de pura raza da Groba cruzan Galicia para unha serie da TVG

Dous cabalos de pura raza da Groba cruzan Galicia para unha serie da TVG

El Guardés, en busca de la final

El Guardés, en busca de la final

Debate en FARO: Tres líderes para propulsar o motor da Universidade de Vigo ata o 2032

Debate en FARO: Tres líderes para propulsar o motor da Universidade de Vigo ata o 2032

Once furanchos retan en Pontevedra a la falta de relevo y a "lo duro de cuidar las viñas todo el año"

Once furanchos retan en Pontevedra a la falta de relevo y a "lo duro de cuidar las viñas todo el año"

Por Eles T.E.A. celebra su IV Gala Solidaria en Ourense con música, danza y accesibilidad como pilares fundamentales

Por Eles T.E.A. celebra su IV Gala Solidaria en Ourense con música, danza y accesibilidad como pilares fundamentales

El Frigoríficos, ante una nueva final por la salvación en O Gatañal

El Frigoríficos, ante una nueva final por la salvación en O Gatañal

Más de 70 empresas gallegas captan 65 millones de euros en ayudas del CDTI para tecnologías disruptivas

Más de 70 empresas gallegas captan 65 millones de euros en ayudas del CDTI para tecnologías disruptivas

Polas súas sobras coñecerédelos

Polas súas sobras coñecerédelos
Tracking Pixel Contents