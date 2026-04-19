Secciones

Dous cabalos de pura raza da Groba cruzan Galicia para unha serie da TVG

Farruco e Grelo galopan co seu criador, o baionés Adrián Martíns, para amosar historias e personaxes de lugares singulares en oito capítulos

Adrián Martíns e Rubén Díez, Lethal Crysis, á súa chegada onte ao mosteiro de Oia, onde os esperaba unha chourizada para despedir a fin da viaxe a cabalo por Galicia. | PEDRO MINA

Neli Pillado

Oia

Hai tres anos que Adrián Martíns saía da súa vila, Baiona, con Galo e Grelo, dous dos seus cabalos de pura raza galega da Serra da Groba, para dar a coñecer por España adiante a singularidade etnográfica dos garranos —unha subespecie equina preparada para resistir a vida baixo o ceo dos montes do Val Miñor e do Baixo Miño e para subsistir cun alimento tan rudo coma o toxo— e facer un documental que divulgase a cultura arredor dos curros e da cría de gando en liberdade. Agora a experiencia convértese en «reality show» nunha serie que grava para a TVG da man da productora Tamboura Films. Galo morreu e agora é Farruco o que fai parella con Grelo nesta aventura de oito capítulos por lugares singulares das catro provincias galegas nos que estes tres viaxeiros coñecerán personaxes interesantes e contarán moitas historias.

Adrián é o primeiro criador de cabalo de pura raza galega e fundou o seu proxecto, Finca Moreiras, alá polo 2020 en Viladesuso (Oia), para preservar o pedigrí dos animais que ama desde que naceu e que «lle aportan tanta riqueza cultural e etnográfica á sociedade miñorá desde hai máis de 4.000 anos, formando parte da nosa identidade», explica. Desde alí ten ofrecido estes anos terapia equina e rutas a cabalo pola contorna da Serra da Groba, Galicia e Portugal.

Pero a súa paixón polo cabalo non ten límites e tamén forma parte como líder de expedicións ecuestres de «Ojo de nómada», a canle do seu amigo Rubén Díez, o youtuber coñecido como Lethal Crysis, documentalista e viaxeiro polos recunchos máis senlleiros do mundo con 5,8 millóns de seguidores.

Adrián Martíns co seu amigo Rubén Díez, o youtuber Lethal Crysis, e un dos cabalos da viaxe, diante do mosteiro de Oia.

Con el fai «viaxes de exploración para coñecer culturas ecuestres» e visitou sitios únicos en Marrocos, Ecuador, Islandia, Casaquistán, Arxentina ou Suráfrica, entre outros países. «O caso é que eu coñecía case todo o mundo a cabalo pero non coñecía ben a miña terra a cabalo», subliña, «así que buscamos facelo tamén amosando a amabilidade e a hospitalidade da xente galega».

Dous episodios en cada provincia

O programa contará lendas e datos curiosos e descubrirá personaxes de interese de lugares pouco coñecidos da xeografía galega, con dous episodios en cada provincia. As gravacións achegáronse a Ourense, onde a expedición saiu de Trives cara a Manzaneda percorrendo a montaña e Vilariño de Conso, «con parada en Cepedelo, a aldea habitada máis alta de Galicia», conta o protagonista. En Lugo, comezaron por Vilalba en dirección a Mondoñedo para rematar en Rinlo, xa na Mariña. No caso da Coruña, a viaxe foi ata Ortigueira, San Andrés de Teixido «e toda a costa ártabra».

A provincia de Pontevedra pecha as rodaxes e onte mesmo tivo lugar en Oia a xornada de despedida. Adrián , Farruco e Grelo visitaron os muíños do Folón e do Picón no Rosal. Cando se dirixiron á Serra da Groba atopáronse con Rubén Díez, que os agardaba para darlles unha sorpresa e acompañalos ata o mosteiro oiense. No adro da igrexa monacal foron recibidos con música tradicional e cunha chourizada para despedir á viaxe.

Noticias relacionadas

Foi unha experiencia «moi gratificante», contaba Adrián no medio da festa. «Non só coñecín xente moi interesante senón que gocei da súa xenerosidade», comentaba tras este roteiro sen diñeiro e sen tecnoloxía pensado para desfrutar da natureza que temos ó pé da casa e da calidade humana que nos rodea. Está previsto que a serie se emita en xullo.

  1. La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
  2. El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
  3. Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
  4. Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
  5. La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
  6. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  7. Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
  8. Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal

