Baiona ganará una nueva plaza pública en la céntrica calle Hortas Reais por 350.000 euros

Conecta uno de los lugares más emblemáticos y visitados de Baiona, el Camiño Entrehortas, popularmente conocido como Camiño das Sete Curvas —el sinuoso callejón de 140 metros de largo y poco más de uno de ancho que corre paralelo al convento de las Dominicas, del siglo XVI—, con la histórica calle Diego Carmona y con la parte más moderna de la real villa por la rúa Marqués de Quintanar. La calle Hortas Reais es uno de los principales atajos que numerosos baioneses y baionesas emplean a diario para desplazarse por el centro urbano, pero también uno de los más descuidados.

El gobierno municipal pretende ponerlo en valor con un proyecto de humanización que no solo embellecerá el espacio y lo convertirá en un lugar para jugar o socializar, sino que renovará todos los servicios subterráneos. Está presupuestado en 346,697,52 euros y la previsión del alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, es iniciar las obras después del verano si los trámites de contratación no se demoran más de lo esperado.

Así se lo explicó a los vecinos del entorno en una reunión convocada esta semana en el salón de plenos. La intervención saldrá a concurso en las próximas semanas y su objetivo es «poner en valor a las personas frente al vehículo y transformar la zona en un lugar inclusivo, accesible y agradable». Para ello, se impedirá aparcar y se limitará el tráfico únicamente a los residentes en los edificios colindantes para acceder a los garajes. Sí se habilitarán espacios para parar de forma puntual, explica Almuiña, pero se trata de reducir el tránsito en la medida de lo posible.

El pavimento de asfalto y las aceras de hormigón serán sustituidos por losas de granito en plataforma única y zonas ajardinadas y arboladas con sombra y bancos. Se ampliará la zona peatonal a 430,43 metros cuadrados de los 857,96 totales del ámbito y se aprovechará la obra para sustituir todas las tuberías y soterrar el cableado. «Se persigue que las actuaciones a realizar supongan la recuperación y la puesta en valor de un espacio social para los vecinos de la calle Huertas Reales, centrándose en la recuperación de la superficie de la vía para la creación de un nuevo espacio de convivencia, peatonal, social, abierto y plural para los vecinos. Un lugar que permita la mejora y adecuación del entorno del Convento de las Dominicas y que ponga en valor los muros tradicionales que limitan los jardines del convento y el callejón tradicional denominado Camiño Entrehortas con el que comunica», subraya el regidor.

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El proyecto se enmarca en el plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Urbano e Integrado Local) del Plan de Actuación Integrado Val Miñor 15 minutos, cofinanciado por la Unión Europea y la Diputación de Pontevedra.