Dos alumnas del IES 1º de Marzo ganan el premio Stephen Hawking

Marta López Castro y Estela Lucas Cabral, alumnas del IES Primeiro de Marzo de Baiona recibieron esta semana el premio Stephen Hawking al mejor trabajo de investigación por «Evolución do espazo natural da Foz (Baiona-Gondomar-Nigrán 1946-2025), que se clasificó también en primer lugar en el apartado de Ciencias Sociais, Humanidades e Artes. Las dos recogieron los galardones de manos de la física Mar Capeáns Garrido, directora de operaciones del CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear).

Las baionesas se impusieron a un total de 58 proyectos presentados desde 13 institutos gallegos y otros cuatro de fuera de Galicia a este certamen que alcanza su octava edición y que organiza el IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago con la colaboración de la Consellería de Educación, Ciencia Universidades e Formación Profesional.