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Solidaridad

Teatro por Mauri, un niño de Nigrán con una enfermedad ultrarrara

El grupo de teatro A Moura de Chaín representa la comedia «Malos hábitos» en el auditorio nigranés con entrada benéfica a 4 euros

El pequeño Mauri, con sus padres en Patos.

El pequeño Mauri, con sus padres en Patos. / Alba Villar

Neli Pillado

Nigrán

Las funciones solidarias del grupo de teatro A Moura del Centro Cultural A Merced de Chaín continúan este domingo, día 19 de abril, con una nueva representación de su última comedia, «Malos hábitos», a las 18.30 euros. Los espectadores donarán 4 euros a modo de entrada y la recaudación se destinará a la causa de Mauri, un niño del municipio diagnosticado con una dolencia ultrarrara.

El pequeño padece la enfermedad de Alexander, una leucodistrofia de origen genético neurodegenerativa e incurable que provoca la destrucción progresiva de la materia blanca del cerebro. Su familia, pendiente de ensayos clínicos para un fármaco que lo ayude, tiene en marcha la campaña «Una cura para Mauri» en busca de fondos para financiar una investigación.

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