Un halo solar sorprende al Val Miñor y llena las redes de imágenes del cielo
El anillo luminoso alrededor del Sol, visible este viernes 17 de abril en distintos puntos de la comarca, llamó la atención de numerosos vecinos y responde a un fenómeno óptico ligado a la presencia de cristales de hielo en nubes altas
El cielo regaló este viernes una de esas estampas que obligan a detenerse, alzar la vista y sacar el móvil. Un halo solar fue visible en la zona de Val Miñor, donde muchos vecinos compartieron en redes sociales fotografías del gran círculo de luz que rodeó al astro durante buena parte de la jornada.
La imagen, tan llamativa como poco habitual para muchos observadores, encaja con una situación de nubes altas en el área de Vigo y Pontevedra, un contexto favorable para este tipo de fenómenos atmosféricos. La previsión meteorológica para este viernes apuntaba precisamente a la presencia de nubes altas en el entorno pontevedrés.
Aunque a simple vista puede parecer un efecto extraño o incluso un arcoíris circular, lo que se vio sobre el Val Miñor no fue un eclipse ni un fenómeno sobrenatural, sino un fotometeoro bien conocido por la meteorología. Los fenómenos de halo se producen cuando la luz del Sol interactúa con cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, generando anillos, arcos o manchas brillantes alrededor del astro.
Lo más probable es que lo observado este viernes haya sido un halo de 22 grados, el tipo más frecuente. Se presenta como un anillo blanquecino -a veces con un leve tono rojizo en la parte interior- con el Sol en el centro.
La aparición de este fenómeno suele estar asociada a nubes del tipo cirrostratus, un velo fino y blanquecino que cubre total o parcialmente el cielo y que, según el Atlas Internacional de Nubes, «a menudo da lugar a fenómenos de halo».
Más allá de su espectacularidad, los expertos recuerdan que no debe mirarse directamente al Sol para contemplar este tipo de imágenes, ya que la observación solar sin protección adecuada puede dañar la vista.
¿En qué consiste este fenómeno?
Un halo solar consiste en un anillo de luz que se forma alrededor del Sol cuando sus rayos atraviesan millones de cristales de hielo presentes en nubes muy altas. Esos cristales actúan como pequeños prismas: refractan y en algunos casos reflejan la luz, dibujando en el cielo una circunferencia luminosa. No es un arcoíris, porque no lo provocan gotas de lluvia, sino hielo en suspensión a gran altitud.
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