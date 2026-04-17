Condenan a dos percebeiros furtivos a indemnizar con 15.000 euros a la Cofradía de Baiona

Dos viejos conocidos de los guardapescas y de la Guardia Civil de Baiona tendrán que abonar 15.002 euros a la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona. La jueza de la Plaza Nº 3 de la Seccción de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a estos dos furtivos a compensar al pósito con esta cantidad, con la que ha sido valorada pericialmente la media tonelada de percebe que extrajeron de manera ilegal entre agosto de 2021 y mayo de 2023.

Es la segunda vez este mismo año que ambos mariscadores ilegales se ven obligados a resarcir a la Cofradía. En enero, otra sentencia similar los obligaba a abonar 23.533 euros por hacerse con 1.300 kilos de crustáceo sin permiso y en zonas vedadas entre 2018 y 2023.

Los dos fueron juzgados junto un tercero, hijo de uno de ellos, el 21 de enero por delitos continuados contra la fauna y quebrantamiento de condena en el caso de la reincidencia de otro. El padre y el hijo se sentaban en el banquillo por segunda vez y para el tercero del grupo era la tercera ocasión que se le juzgaba por furtivismo, llegando a ingresar en prisión varios meses por no haber abonado las multas que le habían sido impuestas en el primer procedimiento judicial.

Multas

Además de indemnizar a la Cofradía en concepto de responsabilidad civil, la sentencia los condena a sanciones económicas por el citado delito continuado contra la fauna, se les imponen 1.050 euros a uno y 900 a otro y se les inhabilita para pescar y mariscar durante 2 años y 6 meses a uno y durante 2 años al otro. Por el de quebrantamiento de condena, al más reincidente se le exigen otros 1.800 euros.

El fallo judicial absuelve al hijo de uno de los condenados, investigado inicialmente por vigilar mientras los otros dos extraían el percebe, al considerar que no hay pruebas suficientes contra él.