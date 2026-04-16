Segundo condenado por quedarse dinero de Hormigones Valle Miñor

Dos exempleados de Hormigones Valle Miñor han sido condenados en solo una semana por quedarse dinero de la empresa nigranesa. Hace solo ocho días que una antigua administrativa que formó parte de la plantilla durante más de 30 años aceptaba una pena de dos años de cárcel, aunque no entrará en prisión si devuelve los 100.000 euros que se apropió y no vuelve a delinquir en los próximos cinco años. Una sentencia similar se emitió ayer en la Plaza Número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo para un excomercial de la fábrica tras otro acuerdo de conformidad. La jueza dictó el fallo en la sala: un año y diez meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.

Al igual que en el caso de la exsecretaria, la magistrada suspendió la pena de cárcel al otro extrabajador con la condición de que tampoco cometa delitos en un lustro y restituya los 30.000 euros que se quedó en plazos mensuales. El condenado deberá hacerse cargo además de los 1.500 euros de las costas judiciales de la acusación particular que ejercía la empresa miñorana paralelamente a la pública de la Fiscalía.