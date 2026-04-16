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Una baionesa en el europeo de hip hop en Alemania

Una baionesa en el europeo de hip hop en Alemania |

Una baionesa en el europeo de hip hop en Alemania |

Con solo 12 años de edad la baionesa Nahia Carneiro Vieites representará a España en el campeonato europeo de Street Dance UDO 2026, que se disputará en el Wunderland Kalkar, en Alemania, del 21 al 24 de mayo. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y parte del gobierno local la recibieron ayer en el Concello para reconocer su exitosa trayectoria y transmitirle el apoyo del municipio.

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