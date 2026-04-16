Antía Pinal, ganadora de La Voz, actúa este sábado en Gondomar con entrada libre

La cantante viguesa Antía Pinal, reciente ganadora de La Voz, ofrecerá este sábado 18 de abril un concierto en Gondomar. La actuación comenzará a las 21.00 horas en la terraza del Ayuntamiento, dentro de la programación de Café Bar Buda.

El evento se presenta como una oportunidad para disfrutar en directo de una de las voces emergentes del panorama musical actual en un entorno céntrico y al aire libre. La organización destaca además que la entrada será libre, por lo que se espera una buena afluencia de público.

La cita busca convertir la noche del sábado en una velada marcada por la música y la emoción, con una artista que llega a Gondomar en un momento especialmente destacado de su trayectoria tras su paso por el conocido concurso televisivo.

Su paso por La Voz

Antía Pinal inició su camino en La Voz en el equipo de Sebastián Yatra, que la incorporó en las Audiciones a ciegas tras su interpretación de “Confieso”. Después superó la Gran Batalla con “Say You Won’t Let Go” y, ya en la fase de Asaltos, fue “robada” por Pablo López, un giro que acabaría siendo decisivo en su trayectoria en el concurso.

Con el artista malagueño fue creciendo gala a gala, brilló en semifinales con “Muero” y “Quererte bonito”, logró el pase a la final por el apoyo del público y terminó proclamándose ganadora tras emocionar con “Complicidad”.