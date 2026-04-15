Nigrán busca nuevo «leiraparking» con más de 100 plazas para este verano

Lo intentó hace un año sin éxito y ahora repite la oferta pública en busca de un terreno que convertir en «leiraparking» para ofrecer más de cien plazas gratuitas en el centro. El Concello de Nigrán repite la convocatoria para sumar más espacios donde dejar el coche al creado en Vilameán en 2023.

El tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento publicaba ayer el anuncio con las bases del concurso público para alquilar una parcela de más de 2.000 metros cuadrados ubicada a no más de 250 metros de la casa consistorial. Se trata del mismo sistema que el empleado para el arrendamiento del aparcamiento que funcionó en la rúa Torriña de 2020 a 2023, aunque el precio sube casi un euro por metro cuadrado y se estipula un máximo de 14.160 euros al año para 3.000 metros cuadrados. La parcela deberá contar con acceso por medio de vial público asfaltado. Se valorará que el terreno sea llano, rústico o apto para desarrollar y se firmará un contrato renovable anualmente hasta un máximo de 4 años.

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«O obxectivo é contar antes do verán cun segundo espazo de estacionamento gratuíto que facilite á veciñanza acudir ao centro de Nigrán a facer recados, de lecer ou de compras; é algo que favorece a vida diaria da xente, beneficia ao comercio e hostalaría e anima a deixar o coche nun punto e e botarse a camiñar», subraya el alcalde, Juan González, que estima en más de 100 plazas las que se sumarán a las cerca de un centenar de la calle Vilameán, también a menos de 250 metros del Concello en el terreno público resultante de la urbanización del entorno.