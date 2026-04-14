Patinaje
Joel Ribeiro, el mejor en el Trofeo Aragón
El Club Patinaxe Artístico Gondomar volvió a brillar este fin de semana
El Club Patinaxe Artístico Gondomar volvió a brillar este fin de semana en el Trofeo Aragón, una cita nacional de máximo nivel a la que los y las deportistas acuden seleccionados por su calidad y sus resultados.
La estrella de la entidad gondomareña, Joel Ribeiro, se proclamó campeón en la modalidad Solo Danza Sénior, mientras que Antón Lis Mazuelas quedó en séptima posición en la misma categoría. Por su parte, en modalidad Libre Femenino Júnior, Xiana Fernández logró subir al podio en tercera posición tras competir con rivales tanto de su categoría como sénior.
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