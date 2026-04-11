Roban de madrugada en Faro Pequeno de Baiona: el local denuncia daños y la sustracción de objetos
El establecimiento ha comunicado en redes sociales que sufrió un robo durante la madrugada
Muestran desperfectos y asegura que se llevaron varias pertenencias, pero aclaran mantiene su actividad
El local de hosteleria de Baiona Faro Pequeno ha denunciado un robo durante la madrugada, según ha informado el propio establecimiento a través de sus redes sociales. En el mensaje difundido, los responsables del local explican que personas no identificadas por el momento entraron a robar, causaron daños en las instalaciones y se llevaron varios objetos.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido. La información publicada por los afectados da detalles sobre la magnitud de los daños, con «ventanas rotas», espacios «destrozados» y maquinaria afectada.
Pese a lo sucedido, el establecimiento ha querido trasladar un mensaje de continuidad. En la publicación, sus responsables subrayan que el robo no ha conseguido frenar la actividad del negocio. «Hoy seguimos aquí», señalan en el texto compartido, en el que destacan la rápida reacción de su equipo desde el primer momento.
Según explican, esa respuesta inmediata, junto con la colaboración de sus proveedores, ha sido clave para que Faro Pequeno pueda seguir funcionando tras el robo. El local pone en valor el esfuerzo realizado en las horas posteriores al suceso y agradece el respaldo recibido en un momento especialmente delicado.
Muestras de apoyo
El mensaje difundido también incluye un tono de agradecimiento hacia las personas que les han mostrado apoyo tras conocerse lo ocurrido. Los afectados reconocen que no es el tipo de contenido que les gustaría compartir, pero han optado por hacerlo público para explicar la situación vivida y poner en valor la respuesta recibida tras los hechos.
En su comunicado, Faro Pequeno insiste en que afronta este episodio con voluntad de seguir adelante. El establecimiento asegura que encara la situación «más fuertes, más unidos y con más ganas que nunca» de continuar con su actividad, después de una madrugada marcada por el robo y los daños en el local.
El relato de lo sucedido se basa por ahora únicamente en el testimonio difundido por los propios afectados en redes sociales. En ese mensaje, Faro Pequeno confirma la entrada de ladrones en el establecimiento durante la madrugada, los daños ocasionados y la sustracción de objetos, al tiempo que remarca que el negocio continúa en marcha.
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