Gondomar creará una plaza pública en torno a la histórica iglesia de Donas

Construida en el siglo XII, la iglesia románica de Donas es uno de los mayores tesoros patrimoniales de Gondomar. Destaca su portada románica con tiple arquivolta, además de su adhesión al monasterio benedictino femenino desaparecido en la parroquia, por no hablar de los frescos medievales descubiertos en sus paredes en 2024 gracias a una plaga de termitas que obligó a mover el retablo para su reparación. Pero su entorno dice poco de su valor histórico: un vial de asfalto, sin espacio seguro para los peatones, un bloque de contenedores poco estéticos, coches aparcados casi ante la puerta y un palco descubierto nada acorde con el entorno. El proyecto que el Concello llevará a cabo en los próximos meses dará un giro al espacio con una plaza pública amable y pensada para «poñer en valor» un lugar único, explica el alcalde, Paco Ferreira, que considera el de Santa Baia, el templo «máis importante do municipio».

Los peatones tendrán prioridad en el nuevo espacio, por el que los vehículos tendrán la velocidad limitada a 10 kilómetros por hora. La intención, explica el regidor, es «reducir ao máximo o tráfico» en la zona. «Moitos condutores xa se desvían polo vial da Casa da Lectura e aquí colocaremos bandas redutoras para que reduzan a velocidade, polo que seguramente cada vez menos coches pasarán por esta zona» , recalca.

La intervención embellecerá el entorno con pavimento de piedra, vegetación y mobiliario urbano y ganará superficie para el esparcimiento con la eliminación del palco de hormigón y ladrillo y el traslado de los contenedores a una isla, donde se cubrirán para que no desentonen. Se sustituirá además la marquesina.

La zona humanizada abarcará una amplia superficie entre el cementerio, donde se acondicionará el acceso para eliminar el rebaje que ha causado daños a varios vehículos, y el calvario de la zona, que se recuperará enmarcado en una glorieta.

El proyecto incluye la sustitución de las tuberías de saneamiento y abastecimiento de agua, además del soterrado del cableado y mejoras en el alumbrado público, destaca el alcalde.

Carretera de San Cibrán

A la pavimentación en piedra el entorno del templo se sumará una mejora de la carretera a San Cibrán con asfalto. Este tramo contará con una cuneta tendida de 1,20 metros de ancho, preparada como arcén para viandantes y para la recogida de aguas pluviales. La obra en este vial se aprovechará para que la comunidad de aguas vecinal cambie sus tuberías, tal y como ha acordado el gobierno municipal con la directiva.

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La intervención, financiada gracias al Plan Extra de la Diputación con 1,2 millones de euros, se encuentra en proceso de licitación, con la primera mesa de contratación celebrada este jueves. El regidor espera adjudicar las obras antes de que finalice el mes e iniciarlas en mayo. Según el proyecto, el plazo de ejecución no debe exceder los seis meses, por lo que se espera que los trabajos estén terminados antes de acabar el año. Eso sí, Ferreira aguarda que la plaza pueda estar lo suficientemente avanzada en agosto «para a procesión das festas patronais».