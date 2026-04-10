González representa a Galicia en el Sáhara
El alcalde de Nigrán visita los campamentos de refugiados del Sáhara como presidente del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para participar en la celebración del 50ª aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El regidor mantuvo ayer encuentros con el presidente de la RASD, Brahim Gali, y con el ministro de Exteriores, Mohamed Yislem Beisat.
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