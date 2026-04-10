La constructora del concejal de Urbanismo de Baiona opera sin licencia en Gondomar

Encaixa Modular S.L., la empresa de la que es socio José Ángel Bahamonde, concejal de Urbanismo de Baiona, trabaja al margen de la normativa urbanística en el vecino municipio de Gondomar. La planta, que fabrica viviendas e inmuebles de uso turístico para montarlos prácticamente listos carece de licencia de actividad y licencia urbanística, según confirma un informe oficial al que ha tenido acceso este diario, elaborado por la técnica de administración xeral del departamento municipal de Urbanismo gondomareño y firmado por el secretario municipal.

El documento determina que la compañía no ha tramitado ningún expediente urbanístico para solicitar permisos y que tampoco figura inscrita en el padrón del servicio de recogida de basura ni tampoco consta su alta como usuaria de la red pública de suministro. Es decir, que no existe para el Ayuntamiento de Gondomar, aunque la Policía Local confirma tras una visita que se ubica en el número 1 del lugar de Xunqueira, en la parroquia de Borreiros.

Se trata de un certificado emitido este mismo jueves en respuesta a una solicitud oficial de información acerca de la situación de esta empresa que presentó por escrito un edil del PSOE, principal partido de la oposición en Baiona, tras publicar FARO DE VIGO el 19 de marzo que la sociedad que Bahamonde comparte con un excompañero en el gobierno municipal baionés —el exedil de Vías e Obras, Daniel García Acuña— instalaba los nuevos apartamentos turísticos prefabricados de lujo del municipio, que se han montado en la rúa Pouquena de Sabarís y que promueve otra sociedad, Servicios Turísticos Val Miñor S.L.

Investigación

Este informe forma parte de las diligencias llevadas a cabo en el marco del expediente urbanístico que el Concello de Gondomar ha abierto a la mercantil a raíz de de la iniciativa de los socialistas baioneses. A partir de ahora el Ayuntamiento continuará con la investigación y las medidas de oficio de cara a la legalización de la planta situada en una nave en la que se ubican otras empresas, como un almacén de butano, una carpintería o un negocio relacionado con las autocaravanas.

Bahamonde prefirió no hacer declaraciones ayer y se limitó a recalcar, en respuesta a las preguntas de este diario, que «la empresa es legal, por supuesto, pero prefiero no decir nada al respecto», contestó.

El número 3 del PP de Baiona prefiere ser cauto acerca del asunto relacionado con la constructora que considera compatible con su cargo público como concejal de Urbanismo y con su dedicación exclusiva a la gestión municipal, tal y como había manifestado cuando salió a la luz que era administrador solidario de la empresa que trabajaba en Sabarís.

El PSOE exige la dimisión del concejal y del alcalde

El que sí se pronunció de manera contundente tras recibir los datos solicitados al Concello de Gondomar fue el portavoz del PSOE, el exalcalde Carlos Gómez Prado. «Isto é o suficientemente grave para que o concelleiro de Urbanismo dimita. Non ten ningún tipo de xustificación por ningunha parte, nin tampouco a ten a complicidade do alcalde, que admitiu ser consciente da actividade e ten que dimitir por estar ao tanto desta situación».

Los socialistas solicitarán la celebración de un pleno extraordinario monográfico para que tanto Bahamonde como el regidor, Jesús Vázquez Almuiña, comparezcan y den explicaciones, avanza Gómez Prado.

Paralelamente, la agrupación socialista de Baiona analiza la situación al detalle con apoyo de los servicios jurídicos del partido ante la previsión de tomar medidas legales. Los integrantes del grupo municipal se reúnen hoy para evaluar el informe oficial del Ayuntamiento de Gondomar que viene a reforzar esa posibilidad de acudir a los tribunales.