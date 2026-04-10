Aparece muerto a orillas del Miño, a la altura de Tui, el hombre de 68 años desaparecido en Vincios
La familia del fallecido había denunciado su desaparición durante la tarde del jueves, cuando había ido a pescar
Aparece muerto el hombre de 68 años desaparecido en Vincios durante la tarde del jueves. El cuerpo apareció en la orilla del río Miño a la altura de Tui.
La familia del fallecido había denunciado su desaparición durante la tarde del jueves, cuando este había ido a pescar.
Durante el día de hoy algunos familiares y amigos difundieron la foto del hombre a través de las redes sociales, pidiendo que cualquiera que pudiese tener información se pusiese en contacto con ellos.
En esas mismas publicaciones explicaban que la búsqueda se centraba en la zona de Valença y alrededores, ya que el hombre casi siempre iba a esa zona para pescar.
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