Baiona pone fin al feísmo en su lado del puente románico de A Ramallosa

Es uno de los mayores tesoros patrimoniales de la comarca miñorana pero el puente románico de A Ramallosa no se libra del feísmo. Hace un par de años que el Concello de Nigrán adecentó su acceso con una nueva plaza pública y zonas ajardinadas y ahora le toca el turno a Baiona por su lado. El gobierno municipal ha puesto en marcha obras para mejorar el entorno desde el punto de vista paisajístico y ambiental. El proyecto incluye medidas para optimizar la evacuación de aguas con el fin de reducir el riesgo de inundaciones en la zona.

Se trata de uno de los grandes escaparates turísticos del entorno, como parte del Camiño Portugués da Costa, y por ahí pasan numerosos peregrinos durante todo el año que hasta ahora se encuentran con un espacio deteriorado que los trabajos prevén cambiar por un lugar más amable y seguro para el viandante.

Y es que la intervención reforzará la accesibilidad dando continuidad a los itinerarios peatonales y favoreciendo una movilidad más ordenada. Para ello se favorecerá el tránsito a pie con una mejora de la conexión con el paseo marítimo, al otro lado de la carretera PO-552 que discurre paralela al viaducto construido en el siglo XIII sobre otro de origen romano.

Se utilizarán materiales nobles acordes a la estética del espacio como la piedra en el pavimento y el acero en barandillas, siguiendo las directrices de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, destaca el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña

Los trabajos, presupuestados en 65.898,64 euros, permitirán mejorar la integración del entorno en el estuario, explican desde el Ayuntamiento, reforzar su carácter natural e incorporar soluciones más adaptadas a las condiciones de una zona costera sensible.

Se trata de una intervención promovida por el Concello en colaboración con el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR 14) Galicia Suroeste Eu Rural financiada con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). Una iniciativa que se enmarca en la estrategia de sostenibilidad turística en destino, orientada a mejorar los espacios públicos y preservar el entorno natural.

Materiales permeables

Los trabajos incidirán en la integración del entorno del estuario, reforzando su carácter natural e incorporando soluciones más adaptadas a las condiciones de una zona costera sensible. Así, se incorporan actuaciones clave desde el punto de vista ambiental como la optimización del drenaje de aguas y se utilizarán materiales más sostenibles integrados en el paisaje y respetuosos con el patrimonio que favorecen la permeabilidad del suelo, así como la instalación de sistemas de señalización y aviso ante episodios de inundación.

Noticias relacionadas

«Con esta actuación, Baiona refuerza su apuesta por un modelo equilibrado, en el que la protección del medio ambiente, la calidad de vida de la ciudadanía y la experiencia del visitante avanzan de la mano», señala el regidor. La iniciativa se suma, destacan las mismas fuentes municipales, a otras iniciativas impulsadas «para consolidar Baiona como un destino de excelencia turística y de economía azul todo el año, sin perder de vista el cuidado del entorno y la mejora de los espacios públicos», añade.