Nigrán adjudica a Prezero la recogida de basura y limpieza viaria por 10 años

El pleno de Nigrán aprobó este lunes, con los únicos votos favorables del PSOE —PP y BNG se posicionaron en contra—, la adjudicación de la recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y de playas a la empresa Prezero España S.A.U., actual concesionaria del servicio. El nuevo contrato tiene una duración de diez años por un importe de 29,7 millones de euros, lo que supone un desembolso de casi 3 millones anuales por el servicio.

Este importe supone un incremento de alrededor de un 50% la cantidad a pagar por el Concello, «exactamente igual que ocorreu no ano 2004, cando a mesma empresa, entón baixo a denominación de Cespa, conseguiu unha polémica adxudicación que aumentaba un 52% o prezo do anterior contrato», señalan desde el BNG.

Esta licitación se resuelve después de que, tras la decisiva denuncia pública realizada por los nacionalistas, fuese excluida la empresa que inicialmente contaba con la mejor valoración y se apartase la consultora externa que la realizó, al demostrarse que incumplía los pliegos de contratación «pese ao intento do goberno municipal por favorecela», indican desde el BNG. No obstante, pese a ser restaurada la limpieza del proceso con la valoración de las ofertas por funcionarios municipales, «non se evitou o pecado orixinal do prego de cláusulas administrativas particulares, realizado no seu día pola consultora externa Into Consulting».

Los nacionalistas señalan que en numerosas ocasiones los técnicos advirtieron del exceso de frecuencias de recogida de residuos y de su ineficacia, «e tales advertencias foron deliberadamente ignoradas». Según explican, «os informes sinalan que as frecuencias son desmesuradas e que supoñen un custe innecesariamente inflado para as arcas municipais». Así, advierten que este coste «será trasladado inevitablemente ao recibo do lixo, que podería subir máis do dobre que o importe actual». Sin embargo, creen que el gobierno local, consciente de la polémica generada, «tratará de atrasar a suba ata despois das próximas eleccións municipais, pero indefectiblemente terá que rematar realizándose», lamentan.

Presupuesto récord

El pleno también aprobó, con los votos a favor del PSOE y las abstenciones del PP y BNG, desestimar la reclamación realizada por la asociación Chandebrito 1807 y por tanto la aprobación definitiva de un presupuesto récord de 18,4 millones de euros para este año, lo que supone un aumento de algo más de un millón de euros con respecto a 2025 (un 5,98% de incremento).

Noticias relacionadas

Unas cuentas que, en el capítulo destinado al ámbito social, que asciende a 2 millones de euros, centra otra vez el protagonismo con la partida de gasto más elevada. «Son unhas contas continuístas que, coma sempre, sitúan o benestar das persoas por riba de todo», resume el alcalde, Juan González.