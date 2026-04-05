Susto en Vincios al arder por completo el semisótano de una casa

Un voraz incendio declarado este domingo en la parroquia gondomareña de Vincios arrasó por completo el semisótano de una vivienda unifamiliar sin que se registrasen daños personales. Gracias a la rápida intervención de los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Val Miñor y también de los parques de O Morrazo y Baixo Miño, las llamas se mantuvieron en el espacio utilizado como garaje y trastero y apenas afectaron a las dos plantas habitadas de la casa, que sí se vieron afectadas por el intenso humo.

Y es que el fuego alcanzó una violencia alarmante por momentos, tal y como explicaron testigos de lo ocurrido. Se declaró en torno a las tres y media de la tarde y las llamaradas y explosiones que se apreciaban desde el exterior sobresaltaron al barrio de Casás y fueron varios los vecinos que se acercaron para tratar de ayudar.

El garaje trastero de la vivienda totalmente calcinado. / /

Pero las mangueras y cubos resultaban inútiles ante la magnitud del incendio, alimentado por el material que se encontró a su paso en el espacio de almacenamiento. Según explicaron efectivos que intervinieron en las tareas de extinción, había pintura y productos químicos, además de material textil que ayudó en la propagación.

Tres horas de extinción

Por suerte, las llamas no alcanzaron el depósito de gasóleo que también se encontraba en el semisótano y la pareja que reside en la casa logró salir ilesa del interior con su gato.

Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo durante tres horas para sofocar el incendio y ventilar la casa. Los primeros en llegar fueron los dos efectivos de turno del GES Val Miñor, a los que tuvieron que asistir equipos de O Morrazo y Baixo Miño para suministrar agua ante la imposibilidad de desplazarse a buscarla.

Plantilla de bomberos escasa

Hace años que el personal de emergencias miñorano advierte de la necesidad de ampliar la plantilla para habilitar turnos de al menos tres bomberos para garantizar la eficiencia del servicio y la propia seguridad del personal.

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En este sentido, el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, expresaba a través de las redes su agradecimiento hacia ellos "pola súa eficacia, eficacia, capacidade operativa e alto nivel de profesionalidade" y manifestaba que "este suceso volve evidenciar, de maneira inequívoca, a necesidade urxente de dotar o Val Miñor dun servizo de emerxencias dimensionado conforme á súa realidade poboacional e territorial. Resulta imprescindible que a Xunta de Galicia asuma plenamente as competencias en materia de extinción de incendios que lle atribúe a normativa vixente, garantindo así unha cobertura axeitada, eficaz e equitativa para a cidadanía".