Baiona aprovechará un 10% más de agua de su embalse en 2027

Después de un tremendamente lluvioso invierno, la presa de Baíña ha iniciado el mes de abril casi completa —al 97,7% de su capacidad, según las últimas mediciones de Augas de Galicia, publicadas el pasado lunes, 30 de marzo—. Pero hace tan solo seis meses que el Concello de Baiona estuvo a punto de conectar el suministro al de Vigo porque la sequía dejaba el embalse al 23,7%. Los efectos del cambio climático acentúan cada año las dificultades que afronta el municipio cada otoño —tras multiplicarse la población por tres durante la época estival— para garantizar el abastecimiento de agua. A la espera de medidas para aumentar la reserva, Xunta y Concello promueven un proyecto millonario para reformar y ampliar la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) que permitirá aprovechar un 10% más el caudal.

Y es que, tal y como explica el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, cuando el nivel de Baíña baja del 40% y se incrementa el consumo la alta concentración de sedimentos en suspensión complica el trabajo de la maquinaria. Lo que pretende esta intervención presupuestada en 2,6 millones de euros —2,3 millones de los trabajos más el coste de la dirección de obra— es adaptar los equipamientos a la evolución tecnológica y a la normativa y «modernizar el proceso para obtener un mayor volumen de agua a disposición de la población y mejorar su calidad».

Para ello, tal y como se aprobó en pleno esta semana, el regidor firmará un convenio de colaboración con representantes de Augas de Galicia por el que la Xunta aportará 2.143.860 euros a la financiación, mientras que el Concello sumará 536.859,94. Será el organismo autonómico el que saque a concurso el proyecto, que se ejecutará durante algo más de un año. Está previsto que las obras finalicen en 2027 sin que afecten en ningún momento al abastecimiento municipal. «La potabilizadora seguirá funcionando con normalidad mientras se desarrollan en paralelo los trabajos», recalca Almuiña.

Procesos mejorados

La actuación incorporará a la ETAP un proceso de eliminación de hierro y manganeso, ya que se han registrado picos desaconsejables de ambos materiales, mediante ozonización, más potente que los productos químicos que se emplean en la actualidad. Se implementará asimismo un tratamiento específico de eliminación de aluminio con filtros más eficientes y un control del PH más detallado.

El proyecto incluye un sistema de remineralización del agua que permitirá evitar la corrosión de las tuberías y otro de desodorización que minimizará los olores y sabores provocados en ocasiones por algas microscópicas gracias a la filtración a presión sobre carbón activo.

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Se mejorarán además la instalación eléctrica y el sistema de ventilación y tratamiento del aire para el almacenamiento de productos químicos en las instalaciones.