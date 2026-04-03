Diseñan un sistema de saneamiento ecológico y más barato para Gondomar

En ninguna de las nueve parroquias rurales gondomareñas el saneamiento cubre más del 70% del territorio y en algunas la red llega «escasamente ao 10% das vivendas». Los datos son de la Plataforma Veciñal por un Gondomar con Servizos, la organización ciudadana que reivindica desde hace casi dos años una ampliación del servicio que sus integrantes consideran básico para mejorar la calidad de vida. Los costes de los proyectos necesarios para conectar más hogares al alcantarillado son el motivo por el que las administraciones les dan largas, en especial la más cercana, el Concello. La comunidad de montes de Couso plantea una posible solución mucho más económica que la convencional instalación de tuberías en dirección a la depuradora: humedales artificiales que limpian las aguas residuales.

Se trata de una alternativa avalada por la Universidade de Santiago, a la que los comuneros encargaron un estudio en busca de una solución a la falta de saneamiento, una «anomalía que cómpre resolver con urxencia». Y es que insisten en que se trata de una carencia «de países subdesenvolvidos» impensable en una «aldea da área metropolitana de Vigo, nun Estado que é a 12ª potencia económica mundial».

Concretamente en Couso, son 216 personas, lamentan desde la comunidad de montes, las que no disponen de este servicio básico «para a calidade de vida das persoas, para a pureza das augas das capas freáticas, etc.». Son la mitad de la población de la parroquia y la sociedad mancomunada plantea una solución «perfectamente extrapolable a outras zonas do noso municipio na mesma situación», indica su presidente, Xosé Antón Araúxo, dado que están pensadas para espacios de baja densidad poblacional.

Para Couso, la Universidade de Santiago plantea un total de once humedales artificiales ecológicos, infraestructuras habituales en EE UU, que funcionan imitando ciertos ecosistemas acuáticos que tienen la capacidad de depurar agua. ¿Cómo lo hacen? «Mediante a actividade bacteriolóxica que ten lugar nas superficies dos diferentes corpos do sustrato e nas raíces das plantas macrófitas empregadas», señala el informe universitario. Las raíces de estas plantas son imprescindibles para este proceso, ya que aportan la única fuente de oxígeno, un gas imprescindible para el proceso. Estas especies vegetales son capaces además de absorber nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que son factores limitantes de proceso como la eutrofización, una de las principales causas de contaminación de lagos y embalses, que supone una gran amenaza para la estabilidad de los ecosistemas en la actualidad, apunta el trabajo.

Las ventajas sobre las opciones de saneamiento existentes son numerosas, incide el estudio elaborado por Emilio César Santalla Prieto en la facultad de Física bajo la supervisión de la investigadora y profesora Ángeles López Agüera. «Son un método pasivo de depuración de augas. O único ‘input’ que precisan de enerxía é a luz solar e unicamente precisan de traballos de mantemento periódicos para eliminar especies non desexadas que poidan crecer no sustrato», subraya el informe.

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En este sentido, la investigación estima la creación de estas once balsas depuradoras en 792.775 euros, mucho menos de lo que costaría «un millonario proxecto», destaca Araúxo, para conectar Couso con la red general de Gondomar, dada su orografía y dispersión poblacional. En concreto, los humedales en sí alcanzarían un coste de 203.984 euros, según los cálculos del estudio, a los que habría que añadir las conducciones para llevar hasta allí las aguas fecales. Los gastos de mantenimiento se situarían entre 5 y 15 euros por habitante al año, indica el trabajo, frente al promedio entre 20 y 50 euros del alcantarillado habitual.