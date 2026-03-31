La artista Lula Goce, elegida para el mural de A Doca

Lula Goce, la artista especializada en obras de gran formato, será la encargada de convertir el espigón de A Doca en una gran obra de arte con sello baionés. La artista internacional, natural y vecina de Baiona, ha sido elegida para plasmar en este emblemático enclave el resultado del proceso participativo impulsado en los últimos meses para recoger la memoria, las emociones y la relación histórica de la villa con este espacio singular.

La presentación oficial de la autora tuvo lugar este lunes en el salón de plenos del Concello de Baiona, en un acto en el que participaron el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez; el director territorial noroeste de Banco Sabadell, Adolfo García-Ciaño; el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña; integrantes del gobierno local y representantes de asociaciones, colectivos y entidades de la localidad.

Con este anuncio se despeja la incógnita sobre la identidad de la persona que firmará una intervención artística llamada a transformar uno de los lugares más simbólicos del paseo marítimo baionés. Hace solo unos días, el espigón quedó cerrado al público para permitir el inicio de los trabajos previos, con vallas y acopio de material que ya anticipaban el arranque de la actuación.

Antes de que comience el pintado del mural, Portos de Galicia ejecuta tareas de acondicionamiento, entre ellas la limpieza integral del muro, la reparación de fisuras y la retirada de elementos deteriorados, con el objetivo de garantizar la seguridad y preparar la superficie para la intervención.

La obra recogerá las aportaciones realizadas por escolares, asociaciones, clubes y vecinos dentro del proceso coordinado por la consultora cultural Zemos98. El proyecto, promovido por Portos de Galicia, el Concello de Baiona y la Fundación Sabadell, cuenta con una inversión de 422.750 euros y aspira a convertir A Doca en un nuevo reclamo de la villa.

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En una nota de prensa, el Concello de Baiona mostro el entusiasmo de los promotores «en que sea una artista con un grandísimo nivel y vecina de la Baiona quien, con su maestría, dejé su impronta en un lugar tan significativo y especial como el espigón de A Doca, que pasará a ser un reclamo del patrimonio local, reflejando arte y el sentir histórico de Baiona y sus vecinos».