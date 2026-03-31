Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva toponimia de GaliciaDesaparecido en el MiñoReforma de BalaídosIncendio CangasVitrasa llega a Google Maps
instagramlinkedin

Carreteras

Abre al tráfico el carril de la AG-57 afectado por un desprendimiento

Las obras están sin concluir y los trabajos se retoman el 6 de abril, tras la Semana Santa

D. P.

Gondomar

La Xunta ha reabierto al tráfico los dos carriles de la AG-57 a su paso por Gondomar con el objetivo de facilitar la circulación durante toda la Semana Santa en uno de los principales accesos al Val Miñor y a Baiona.

La medida permitirá mejorar la fluidez del tráfico en unos días de especial intensidad circulatoria, mientras continúan avanzando las obras de reparación del talud afectado por los temporales registrados este año.

Según ha informado la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, ya han finalizado los trabajos de bulonado para estabilizar el talud y también las tareas de gunitado, una técnica que permite reforzar la superficie mediante la proyección de hormigón a alta presión.

Los trabajos se retomarán el lunes 6 de abril, cuando comenzará la perforación para ejecutar los denominados drenes californianos. A partir de esa fecha, y por motivos de seguridad, volverá a cortarse un carril en sentido Baiona.

Noticias relacionadas

La actuación cuenta con una inversión estimada de 110.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
  2. La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
  3. El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
  4. Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
  5. Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
  6. Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
  7. Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
  8. Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas

Cómo disfrutar de Movistar Plus+ por 0 euros: paso a paso para conseguirlo gratis

Cómo disfrutar de Movistar Plus+ por 0 euros: paso a paso para conseguirlo gratis

Ana Milán, bien de intensidad

Ana Milán, bien de intensidad

La remodelación del antiguo colegio de A Retirosa incluye una nueva planta en cada volumen

La remodelación del antiguo colegio de A Retirosa incluye una nueva planta en cada volumen

La conversión en viviendas dispara los precios de los locales comerciales en Galicia

La conversión en viviendas dispara los precios de los locales comerciales en Galicia

Los chiringuitos de playa miran al cielo en el inicio de su campaña más larga

Los chiringuitos de playa miran al cielo en el inicio de su campaña más larga

La demanda de pisos protegidos sigue disparándose en Vigo: hay 17 solicitudes nuevas cada día

La demanda de pisos protegidos sigue disparándose en Vigo: hay 17 solicitudes nuevas cada día

La mortandad de abejas enciende las alarmas en Galicia: llaman a instalar trampas contra las velutinas para salvar esta temporada de miel

La mortandad de abejas enciende las alarmas en Galicia: llaman a instalar trampas contra las velutinas para salvar esta temporada de miel

Los juzgados de Pontevedra registran una tasa de resolución superior al 100%

Los juzgados de Pontevedra registran una tasa de resolución superior al 100%
Tracking Pixel Contents