Abre al tráfico el carril de la AG-57 afectado por un desprendimiento

La Xunta ha reabierto al tráfico los dos carriles de la AG-57 a su paso por Gondomar con el objetivo de facilitar la circulación durante toda la Semana Santa en uno de los principales accesos al Val Miñor y a Baiona.

La medida permitirá mejorar la fluidez del tráfico en unos días de especial intensidad circulatoria, mientras continúan avanzando las obras de reparación del talud afectado por los temporales registrados este año.

Según ha informado la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, ya han finalizado los trabajos de bulonado para estabilizar el talud y también las tareas de gunitado, una técnica que permite reforzar la superficie mediante la proyección de hormigón a alta presión.

Los trabajos se retomarán el lunes 6 de abril, cuando comenzará la perforación para ejecutar los denominados drenes californianos. A partir de esa fecha, y por motivos de seguridad, volverá a cortarse un carril en sentido Baiona.

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La actuación cuenta con una inversión estimada de 110.000 euros.