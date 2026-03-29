Vuelve el concurso de carteles del Nigranjazz
N.P.
Nigrán
El Concello de Nigrán convoca una vez más el ya tradicional concurso de carteles Quin Alborés para elegir el cartel del festival Nigranjazz. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 6 de mayo y el ganador se llevará un premio de 700 euros. Las bases pueden consultarse en la web del Concello o en la propia casa consistorial.
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