Un vecino de Nigrán deja 30.000 euros en herencia al Ayuntamiento

El Concello de Nigrán ha recibido en los últimos días una herencia de 29.792,10 euros por parte de un vecino fallecido hace poco más de un año. La única condición que ha puesto el finado a la Administración municipal en su testamento es «que deberá destinar a obras culturales» la citada cantidad. Y así será. El gobierno municipal repartirá esta inesperada ayuda en la organización de conciertos y en proyectos de integración social.

Es la primera vez, que recuerden los representantes políticos y funcionarios municipales, que el Ayuntamiento recibe un legado económico por parte de uno de sus vecinos. «Todo un xesto que agradecemos tanto ao falecido coma a súa familia e que vai contribuir á actividade cultural do municipio», comenta el alcalde, Juan González, sin desvelar la identidad del testante por respeto a su voluntad de ayudar a sus convecinos de manera discreta. Lo único que ha trascendido es que no tenía hijos y que repartió su patrimonio económico entre miembros de su familia y entidades sociales.

Fue la abogada de la familia la que se puso en contacto con el Ayuntamiento para comunicar su intención de efectiva la voluntad del fallecido en diciembre de 2024. El procedimiento continuó con la elaboración de un informe del técnico de administración xeral instando a elaborar una escritura de aceptación por parte de la Administración municipal que dejase claro que el legado debería destinarse a obras culturales, tal y como indicaba el testamento.

Un amplio programa

El propio alcalde en representación del Concello se personó en la notaría para recibir la herencia, que se destinará a actos culturales y material para colectivos. Con un total de 4.800 euros, el gobierno municipal organizará cinco conciertos de corales del municipio, dos de Novos Aires en las fiestas de San Félix y As Angustias, otro de la agrupación de A Carrasca en la romería de la Virgen de la Salud en Parada, otro en la Ofrenda del mar de Panxón y otro de varias formaciones en Navidad. Con otros 7.200 euros ofrecerá un total de cuatro conciertos de banda en las mismas fiestas y en la alameda de A Ramallosa. El Ayuntamiento prevé asimismo un ciclo de música clásica este verano en las iglesias de San Félix y Santiago de Parada y en la capilla de San Campio por un total de 2.700 euros.

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Dirigirá 2.391,20 euros al vestuario del grupo tradicional de integración Ardelume y 620 al del club sociocultural Bolos do Ceán. También destinará 3.206 euros a un proyecto de salud mental, otros 3.540 a un concierto de tributo a Carlos Gardel, 1.999,92 euros a la edición de un libro sobre Monte Castelo y 3.127,85 a la rehabilitación de la Fonte das Barreiras y al homenaje a Manuel Portela.