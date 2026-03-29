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Teatro infantil sobre igualdad, en Sabarís

N.P.

Nigrán

El multiusos de Sabarís acoge hoy domingo a las 17.00 horas un espectáculo teatral titulado «Iriña bailarina», a cargo de la compañía Ghazafellos. Una pieza recomendada para niños a partir de 4 años de edad que reflexiona sobre la igualdad, el cambio de roles y los estereotipos sociales.

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