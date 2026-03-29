Reabre por Semana Santa el tramo de la AG-57 en Gondomar afectado por el temporal
La Xunta retomará el lunes 6 de abril los trabajos de reparación del talud que se desprendió
Europa Press
La Xunta ha reabierto al tráfico los dos carriles de la autopista del Val Miñor, a su paso por Gondomar, con el objetivo de favorecer la mayor afluencia de circulación en la AG-57 durante toda la Semana Santa.
Según un comunicado autonómico, las obras en la AG-57 continúan avanzando. De hecho, ya están finalizados los trabajos de bulonado para la estabilización del talud y de gunitado, una técnica de construcción que consiste en aplicar hormigón o mortero a alta presión mediante una máquina especial, que se utiliza para crear estructuras continuas, sin juntas, muy compactas y resistentes.
Siguiendo la programación de los técnicos de la obra, la Xunta retomará el lunes 6 de abril los trabajos de reparación del talud que se desprendió a causa de los recientes temporales de este año. De este modo, se comenzarán con las tareas de perforación para la ejecución de los drenes californianos y se reanudará por seguridad el corte de tráfico en un carril sentido Baiona.
El Gobierno gallego recuerda que, aunque este desprendimiento no afectó a la calzada, se optó por el corte de tráfico ante el posibles riesgo de desprendimiento de material que quedó inestable en cabeza del talud.
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