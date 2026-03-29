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Citas para hacer el DNI y el pasaporte en Nigrán

N.P.

Nigrán

La población de Nigrán podrá solicitar cita este lunes, día 30, para solicitar o renovar el DNI y el pasaporte en las oficinas municipales o a través del teléfono 986383929. Una unidad móvil de la Policía Nacional visitará el Concello el próximo 6 de abril para ofrecer el servicio.

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