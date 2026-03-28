Nigrán pondrá fin a las goteras del pabellón de Panxón por 340.000 euros

La deteriorada cubierta del pabellón de deportes de Panxón será sustituida en unos meses con el fin de acabar con las goteras que se apoderan de la cancha cada vez que llueve con intensidad. El Concello de Nigrán acaba de sacar a concurso público la renovación integral del tejado de su principal infraestructura deportiva con un precio de salida de 340.00 euros, de los que 188.573,89 serán financiados con cargo a una subvención de del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Deputación de Pontevedra.

Las empresas interesadas en hacerse cargo de esta obra tienen hasta el 9 de abril para presentar sus ofertas y el Concello prevé iniciar los trabajos una vez finalice el calendario oficial de las diferentes competiciones deportivas que utilizan estas instalaciones, de cara al verano.

El objetivo de la intervención es poner fin de una vez por todas al problema de filtraciones que en numerosas ocasiones ha sembrado de cubos la pista deportiva. Para ello se sustituirán los 2.800 metros cuadrados totales del tejado por materiales de características muy superiores que permitirán ganar en aislamiento, durabilidad y eficiencia energética. La obra comprende también la solución de los problemas de sellado en las intersecciones estructurales, la causa directa de las filtraciones de agua, y la sustitución también de las bajantes y canalones por otros de materiales más resistentes a la corrosión.

«Trátase dunha obra integral para deixar de realizar parches que funcionan só transitoriamente», explica el alcalde, Juan González, en referencia a los sucesivos problemas de goteras que registra el espacio cada otoño-invierno.

Un problema que los usuarios del pabellón llevan años padeciendo y que se agudizaba hace año y medio, en octubre de 2024, cuando una fuerte borrasca bautizada con el nombre de Kirk dejó fuertes rachas de viento en el entorno que hicieron volar algunas de las planchas de la cubierta. En aquel momento se realizó una reparación provisional y ahora el gobierno municipal espera que sea la definitiva, al menos por unos cuantos años.

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Esta mejora se suma a la renovación de la pista deportiva ejecutada en 2021 o a la cortina divisoria instalada en 2023, por lo que el recinto, sede del Club Baloncesto Nigrán y de las actividades deportivas municipales, dará un gran salto cualitativo con esta nueva inversión, indica el regidor.