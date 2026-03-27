La Xunta ordena el derribo de siete viviendas en Gondomar por incumplir la normativa urbanísitca
El Concello «lamenta profundamente las consecuencias» para las familias afectada y subraya «con claridad» que es un procedimiento autonómico y no municipal
El gobierno municipal de Gondomar ha dado cuenta en su última Junta de Gobierno de la orden de derribo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia sobre siete viviendas unifamiliares.
Desde el Concello, gobernado por Paco Ferreira, han precisado que dicha actuación no es municipal: «Dende o Concello quérese subliñar con claridade que estes procedementos non son competencia municipal, senón autonómica, correspondendo á Xunta a súa tramitación, resolución e execución».
«O goberno local lamenta profundamente as consecuencias que estas actuacións poden ter para as familias afectadas, e reitera a súa disposición a colaborar dentro das súas competencias para ofrecer información e acompañamento. Ao mesmo tempo, insiste na necesidade de reforzar a coordinación institucional e de apostar por políticas urbanísticas que eviten este tipo de situacións», han remarcado.
Esta situación se remonta al año 2016, cuando la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta ordenó por primera vez el derribo de estas siete viviendas en el municipio de Gondomar por incumplir la normativa urbanística.
El gobierno municipal de Gondomar también informó de la aprobación de catorce nuevas licencias urbanísticas por parte de la última junta local.
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